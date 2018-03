Ruas da Cidadania e parques Barigui e Tanguá também terão festa

(foto: Orlando Kissner/SMCS (arquivo))

Uma ampla programação, com festas em todas as Ruas da Cidadania e ações nos bairros, marcará os dias de março, mês em que Curitiba completa 325 anos de fundação. O aniversário é só no dia 29 de março, mas as celebrações já começam nesta quarta-feira (28/2), com a realização do Smart City Expo Curitiba 2018.

“Teremos um mês inteiro de ações, com festas, sim, porque é preciso celebrar a cidade que amamos. Faremos isso nos nossos parques e nas Ruas da Cidadania espalhadas pelos bairros”, diz o prefeito Rafael Greca. O Parque Barigui vai receber uma grande festa de comemoração do aniversário da cidade, no dia 25 de março. No mesmo dia, o Parque Tanguá recebe apresentações culturais.

O primeiro grande evento comemorativo é a feira Smart City Expo Curitiba 2018, que termina nesta quinta-feira (1º/3), no Expo Renault Barigui. A Prefeitura vai participar da feira internacional mostrando as ações desenvolvidas pelo Vale do Pinhão.

O evento foi trazido e organizado pela iCities, empresa pioneira no Brasil na temática de Cidades Inteligentes. O Smart City Expo Curitiba deve receber cerca de cinco mil participantes. A feira internacional acontece pela primeira vez em uma cidade brasileira e tem o apoio da Prefeitura.

Durante o Smart City são apresentados os resultados do programa de inovação Vale do Pinhão, que no dia 23 de março completa um ano de funcionamento. A inovação também vai dominar o fim de semana na capital. No sábado (3/3) e domingo (4/3) será feito o Movimenta Curitiba, primeiro festival de inovação organizado pelo programa Vale do Pinhão e que também integra a programação de aniversário da cidade.

A primeira semana de comemorações também terá o lançamento do programa Autism Speaks da área da Saúde, na quinta-feira (1/3), e o Mutirão da Cidadania na Regional Boa Vista, nesta quinta (1/3), sexta (2/3) e sábado (3/3).

Bairros

De 5 a 10 de março, as ações comemorativas do aniversário da cidade vão envolver o anúncio da reforma do prédio do Belvedere, no bairro São Francisco, e a entrega da revitalização do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Dirceu Graeser, que fica na Praça Oswaldo Cruz.

No dia 12 de março, a festa será nas regionais Matriz e Tatuquara. No dia 22, será a vez das regionais Santa Felicidade e Pinheirinho comemorar os 325 anos de Curitiba. No dia seguinte (23/3), a festa toma conta das regionais Boqueirão e Fazendinha. À noite, às 19h30, será celebrado um casamento coletivo na Arena da Baixada.

A última semana de março terá eventos comemorativos todos os dias. No domingo (25/3) as festas serão nos parques Barigui e Tanguá. A Regional Cajuru celebra o aniversário da cidade no dia 27 de março. No dia 28, começam a ser entregues os 25 novos ônibus biarticulados para Curitiba.

Saúde

No dia do aniversário de Curitiba (29/3), será feita a inauguração da ala feminina do Hospital do Trabalhador. O espaço de mais de cinco mil metros quadrados será dedicado à saúde da mulher. Ao todo serão 88 novos leitos, sendo 30 de UTI e 58 de internamento.

Parte da programação do aniversário de Curitiba

28 de fevereiro

Lançamento da feira Smart City Expo

10h – Expo Renault Barigui

1º de março

Lançamento do Programa Autism Speaks

9h – Salão de Atos do Parque Barigui

Mutirão da Cidadania na Regional Boa Vista

Rua da Cidadania do Boa Vista

2 de março

Lançamento da publicação Curitiba 2035

9h - Salão Brasil

Mutirão da Cidadania na Regional Boa Vista

15h – Rua da Cidadania do Boa Vista

3 de março

Movimenta Curitiba - Festival de inovação com palestras, food trucks e corrida de drones.

11h – Usina 5

5 de março

Movimenta Curitiba - Festival de inovação com palestras, food trucks e corrida de drones

11h – Usina 5

7 de março

Reinauguração da Praça Oswaldo Cruz

11h - Praça Oswaldo Cruz

8 de março

Dia Internacional da Mulher

11h - Casa da Mulher Brasileira

12 de março

Festa de Aniversário Regional Matriz

10h – Rua da Cidadania da Matriz

Festa de aniversário na Regional Tatuquara

15h – Rua da Cidadania do Tatuquara

19 de março

Lançamento da campanha de Páscoa da FAS

16h - Salão Brasil da Prefeitura de Curitiba

22 de março

Festa de aniversário na Regional Santa Felicidade

10h – Rua da Cidadania de Santa Felicidade

Festa de aniversário na Regional Pinheirinho

15h - Rua da Cidadania do Pinheirinho

23 de março

Festa de aniversário na Regional Boqueirão

10h - Rua da Cidadania do Boqueirão

Festa de aniversário na Regional Portão/Fazendinha

15h - Rua da Cidadania do Fazendinha

24 de março

Retorno da estátua do Cacique Tindiquera

11h - Vilinha do Bairro Alto, com a Ciranda de Todos os Povos

25 de março

Festa de Aniversário de Curitiba

10h às 17h – Parque Barigui

Serenata para Curitiba - Bolo vivo; flash mob com a música La Traviatta e apresentação de 325 bailarinos étnicos

17h - Parque Tanguá

26 de março

Aula Magna sobre o Geossítio de Curitiba

Apresentação do Projeto Guardiões das Araucárias

15h – Memorial de Curitiba

27 de março

Festa de aniversário na Regional Cajuru

10h - Rua da Cidadania do Cajuru

28 de março

Início da entrega dos 25 novos biarticulados

Instalação da estátua Cacique Tindiquera

15h - Praça Tiradentes

29 de março

Inauguração Ala Feminina do Hospital do Trabalhador

11h – Hospital do Trabalhador

Premiação da Nota Curitibana

16h - Prefeitura

Paixão segundo São Mateus de Bach com a Camerata Antiqua

19h - Terceira Igreja Quadrangular

30 de março

Paixão segundo São Mateus de Bach com a Camerata Antiqua

19h - Igreja Nossa Senhora do Guadalupe