Agropecuária tem melhor ano desde 1996, diz IBGE

MARIANA CARNEIRO E NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O setor agropecuário fechou 2017 com a melhor contribuição para o PIB desde 1996, início da atual série de contas nacionais do IBGE. Em 2017, a economia brasileira registrou crescimento de 1%, abaixo do esperado por analistas. No ano, o crescimento registrado pelo setor agropecuário foi de 13%. No quarto trimestre, porém, quando as principais lavouras já foram vendidas, o setor ficou estável. O desempenho positivo se deve principalmente à agricultura —a lavoura de milho cresceu 55,2% no ano e a de soja, 19,4%. As vendas externas dos produtos do setor agropecuário ajudaram no desempenho positivo do comércio exterior, registrado no PIB. As exportações cresceram 5,2%. As importações cresceram menos: 5%. Já no último trimestre do ano, a balança pendeu para as compras externas, refletindo maior dinamismo do mercado doméstico. Em relação ao terceiro trimestre, as exportações caíram 0,9% e as importações cresceram 1,6%.