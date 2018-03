Neymar desembarca no Brasil para fazer cirurgia no pé

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O atacante Neymar desembarcou na manhã desta quinta (1º) no Rio. Ele vai se submeter a uma cirurgia no sábado (3), em Belo Horizonte. O jogador se deslocou pelo aeroporto do Galeão de cadeira de rodas. Ele sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito no final do clássico contra o Olympique, no domingo (25), pelo Campeonato Francês. A cirurgia foi confirmada pelo médico Rodrigo Lasmar. Ele informou que o tempo de recuperação é de dois meses e meio até três meses. Neste caso, Neymar estará fora de toda a temporada atual do Paris Saint Germain e só voltará a jogar perto do início de preparação da seleção para o Mundial. Os convocados de Tite vão se apresentar em Teresópolis no dia 21 de maio. A estreia do Brasil no Mundial da Rússia será contra a Suíça, no dia 17 de junho. Segundo Lasmar, o jogador seguiria na manhã desta quinta para a sua casa em São Paulo e se apresentaria no final da tarde de sexta (2) em Belo Horizonte. Neymar deverá ser operado no Hospital Mater Dei, na capital mineira. Chamado de osteossíntese, o procedimento é feito com a colocação de um parafuso que aproxima os fragmentos do osso separados pela fissura para facilitar a cicatrização. Inicialmente, o atacante deverá ficar uma semana se recuperando no centro de treinamento do Atlético-MG. Lasmar é médico do clube. Para realizar a cirurgia no Brasil, Neymar travou uma queda de braço com o PSG. O time francês queria que o atleta fizesse um tratamento conservador (sem cirurgia) para estar de volta aos gramados mais rapidamente, e tinha como trunfo cláusula contratual que lhe dava a última palavra para escolher o tratamento. O brasileiro, porém, desejava realizar a cirurgia para não correr risco de perder a Copa do Mundo, e venceu a disputa.