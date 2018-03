Procuradoria pede suspensão do Campeonato Baiano após confusão no Ba-Vi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pós-jogo do polêmico Ba-Vi do último dia 18 ganhou mais uma novidade na noite desta quarta-feira (28). O procurador-geral do TJD-BA (Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia) ingressou com uma Medida Inominada na secretaria do órgão pedindo a suspensão das duas rodadas finais da fase classificatório, que acontecem domingo (4) e quarta-feira (9). O objetivo da liminar, direcionada ao presidente do TJD, Hélio Menezes, é que o campeonato não avance sem a definição do resultado do julgamento, uma vez que o caso será levado ao Pleno do TJD —Procuradoria, Bahia e Vitória irão recorrer da decisão de terça-feira (27). "O avanço do campeonato sem a definição do resultado do julgamento pode causar sérios danos a todos os envolvidos, especialmente porque houve voto vencido na comissão disciplinar condenando o Vitoria a exclusão do campeonato", disse o procurador-geral Ruy João à reportagem. Caso haja demora no julgamento, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) pode assumir e julgar o caso, conforme explica o procurador-geral do TJD. "A Comissão Disciplinar criou para si um incidente que pode travar ainda mais o processo e acabar o STJD intervindo e até avocando o processo. A procuradoria está atenta a tudo, prima pela legalidade e pelo cumprimento das regras, principalmente de cunho ético e que consagra a necessidade inarredável do jogo limpo." No julgamento da última terça-feira (27), o técnico Vágner Mancini —acusado de orientar seus jogadores a forçar o fim antecipado da partida— foi absolvido pelo Tribunal, enquanto o Vitória, julgado pelo mesmo motivo, só levou multa de R$ 100 mil reais. A acusação da Procuradoria pede o rebaixamento do Vitória para a segunda divisão do Campeonato Baiano.