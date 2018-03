Meghan Trainor lança pop dançante após cirurgias nas cordas vocais

ARTHUR CAGLIARI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um período de reclusão devido a operações que realizou nas cordas vocais, Meghan Trainor, 24, está de volta. Nesta quinta (1º), a cantora americana lança a música e o clipe de "No Excuses". Em conversa com a reportagem, Trainor deu pistas sobre seus projetos e comentou a nova música. "É sobre respeito, de uns com os outros. Do jeito que queremos ser tratados. Acho que é um assunto que precisa ser debatido atualmente", afirmou a cantora. "No Excuses" faz parte de um novo álbum que a cantora deve lançar neste ano. Embora ainda esteja trabalhando na produção do disco, Trainor afirmou que espera fazer sua divulgação mundial pela metade de 2018. "Está quase pronto. Quero divulgá-lo no nosso próximo verão (inverno no Brasil)", disse. Para os fãs que sentiram saudade da cantora neste período em que ela esteve afastada, não há mais motivo para medos. Isso porque a cantora afirmou que está bem e que a cirurgia não alterou em nada sua voz. "Tenho a sensação de que ela está mais forte, mas o som é o mesmo. Estou feliz que continue a mesma coisa. Mas definitivamente não há mais dor.", disse. Já em relação aos cuidados que tem tomado com a voz, Trainor foi categórica: "muita água, chás e nada de álcool". ESTAVA NO TOPO Em 2016, após lançar o álbum "Thank You", a cantora teve uma série de hemorragias nas cordas vocais. Por conta disso, Trainor cancelou todas as apresentações e eventos que tinha até o fim do ano. Em fevereiro de 2017, exatamente um ano após vencer o Grammy, a cantora americana passou por sua segunda cirurgia em menos de seis meses. "Achava que estava no topo do mundo, mas estava errada. Era exatamente o oposto", escreveu em carta divulgada nas redes sociais, no último domingo (25). TURNÊ NO BRASIL Para quem já alcançou o topo uma vez, qualquer outro lugar será insuficiente. Se depender do esforço de Trainor, a escalada já está em processo: a cantora revelou ter produzido inúmeras canções -o suficiente para fazer um álbum inteiro e ainda sobrar. "Escrevi várias músicas. Ainda não sei quantas eu vou colocar neste disco. Em todo caso, nós temos trabalhos extras." Sobre vir ao Brasil, em um nova turnê, Trainor disse que tem conversado com sua equipe para visitar o país, pois os fãs brasileiros escrevem muito para ela nas redes sociais. "Espero poder ir! Tenho conversado com meus assessores sobre quão extraordinários são meus fãs brasileiros, sempre me escrevendo para eu ir ao Brasil. É maravilhoso ver o que eles publicam para mim."