Temer diz que crescimento do PIB representa esperança ao país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer comentou nesta quinta-feira (1°) o crescimento de 1% do PIB (Produto Interno Bruto) de 2017 na comparação com 2016. Temer disse que o crescimento representa esperança para o país. As informações são da Agência Brasil. “Tudo tem sido crescimento no país. Veja o que aconteceu com a indústria em pouco tempo de governo. De seis meses para cá, a indústria tem se recuperado, o varejo tem vendido enormemente. E, ao mesmo tempo, não descuidamos dos programas sociais”, disse em entrevista ao vivo à Rádio Tupi. Em valores correntes, o valor do PIB em 2017 atingiu R$ 6,6 trilhões. Em 2015 e em 2016, o resultado ficou negativo em 3,5%. Os dados foram divulgados nesta quinta pelo IBGE, com os resultados das contas nacionais trimestrais e o fechamento do ano. Em 2017, contribuíram para o resultado as altas de 13% na agropecuária e de 0,3% nos serviços, além da estabilidade nas indústrias. O resultado da agropecuária foi o melhor do ano em toda a série, iniciada em 1996.