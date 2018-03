Ministério Público abre inscrições para estágio de alunos do ensino médio

(foto: AEN)

O Ministério Público do Paraná (MP-PR), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, abriu as inscrições para o teste seletivo de estagiários de Ensino Médio e Profissionalizante para Unidades Administrativas, Centros de Apoio, Centro de Estudos, Promotorias e Procuradorias de Justiça de Curitiba.

Podem se inscrever os estudantes matriculados no 2º e 3° anos do ensino médio e do 1º ano do médio profissionalizante, integrado e concomitante. No caso do ensino médio subsequente, podem fazer a inscrição alunos matriculados em cursos da área administrativa.

O processo é realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Divisão de Estágios e Serviço Voluntário do Ministério Público do Paraná e deve ser feito até 11 de março exclusivamente pela internet mediante o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no seguinte endereço: apps.mppr.mp.br/concurso_estagiario.

“O objetivo da parceria entre a Secretaria da Educação e o MP-PR é proporcionar uma formação de qualidade e complementação dos processos de ensino e de aprendizagem”, disse a chefe do Departamento de Educação e Trabalho da Secretaria da Educação, Cândida de Carvalho Junqueira.

PROVAS - A prova, que será aplicada no dia 15/03/18, das 14h às 18h, na Faculdade Bagozzi, em Curitiba, é objetiva de múltipla escolha com 100 questões, cada uma com quatro alternativas de resposta. Cada questão terá apenas uma alternativa correta que deve ser transcrita no cartão-resposta. O conteúdo do teste aborda conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática adquiridos até o 9º ano do ensino fundamental, conteúdos do Guia do Cidadão (link no edital), e Informática.

Os 25 aprovados na seleção serão convocados para entrega da documentação e admissão a partir da primeira quinzena de abril. Os demais aprovados formam um cadastro de reserva para o ano de 2018. Para assumir a vaga de estágio o candidato deverá ter 16 anos completos no ato da convocação. Há cotas etnicorraciais e para pessoas com deficiência.

O estágio não obrigatório terá o prazo de um ano, prorrogável por igual período. As atividades serão de segunda a sexta-feira, para quatro horas diárias, pela manhã ou à tarde, de acordo com a disponibilidade das vagas. Serão concedidos aos candidatos aprovados e vinculados por Termo de Compromisso bolsa-auxílio e auxílio-transporte.

Em caso de dúvidas sobre o edital ou dificuldades com as inscrições, os estudantes podem entrar em contato pelo e-mail estagios@mppr.mp.br ou pelo celular (41) 99144-3030.