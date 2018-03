'Meu crachá não bate o de ninguém', diz Cátia Fonseca, que estreia na Band 

SARAH MOTA RESENDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Horas antes da gravação do piloto do seu programa começar, ela já está lá. Horas depois do teste acabar, ela continua lá. Maquiada, penteada, de salto. Anda pelo meio das câmeras, conversa com produtores, com a equipe técnica, palpita no cenário, na posição dos móveis. "Meu crachá não bate o de ninguém. Do estagiário ao diretor, todo mundo se ajuda, conversa, dá ideia", diz Cátia Fonseca, 49, três dias antes da estreia do seu programa na Band, o Melhor da Tarde, que acontece nesta quinta (1º), em dois horários -na primeira parte, das 14h às 15h, a transmissão será só para São Paulo; depois, das 15h às 16, para todo o Brasil. "Eu não sou ansiosa para essas coisas [de estrear]. Acho que a maturidade faz isso. Você aprende que quanto mais você quer ter controle das coisas, menos você tem. Esse é o primeiro programa que eu começo do zero: de montar cenário, de contratar equipe. Então a ansiedade que eu tive maior foi 'Cara, como nós vamos fazer isso em tão pouco tempo?' Porque a gente começou em fevereiro. Agora, estrear não tem ansiedade porque um programa ao vivo você nunca sabe o que vai acontecer. Então é legal começar não sabendo desde o início porque é assim que vai ser para sempre", diz. A TROCA E EMISSORA Após 15 anos apresentando o Mulheres, na Gazeta, Cátia trocou de emissora, em dezembro de 2017, em meio a polêmicas. Com rumores, Cátia negou, ao vivo, no Mulheres, que continuaria à frente da atração. No dia seguinte, a Band anunciou sua contratação. "Quando alguns convites surgiram, eu cheguei para a direção e falei porque foi um acordo que eu fiz com eles desde o primeiro dia: quando aparecer qualquer convite, eu vou falar para vocês. Naquele momento, eu não tinha nada assinado com a Band mesmo. E ai eu cheguei na Gazeta para fazer o programa programa e, no intervalo, o diretor passou para mim e falou: "Olha, a direção está pedindo para você falar que você está aqui e que você não assinou [com a Band]. Era a verdade, eu falei a verdade", afirma Cátia. "Acabou o programa, me ligaram da Band e falaram que tinham uma proposta e eu falei: ?Ok, vamos conversar. No mesmo dia, vim pra cá e a gente conversou. Um dos pontos que eu deixei claro é que, assim que eu me comprometi que, antes de assinar eu falaria com eles, é assim que eu vou fazer. E eu só quero que o contrato tenha validade depois de eu concluir tudo que eu tenho que concluir. Era fim de ano, férias. E eu não faria isso porque eu não gostaria que fizessem comigo. Seria muita falta de caráter minha", diz. Segundo a apresentadora, o contrato com a Band foi firmado com validade a partir de fevereiro de 2018 para que desse tempo da gazeta se programar. "Foi tudo muito rápido mesmo. Mas na minha vida, as coisas tem que acontecer rápido. Cozinhou demais, é porque não é para ser", conclui. O NOVO MELHOR DA TARDE Na nova casa, o Melhor da Tarde já tem atrações definidas: o repórter Alex Sampaio e o comediante Evandro Santo farão matérias externas e participações no estúdio. Aaron Tura vai falar de celebridades e André Mantovanni cobrirá astrologia. Na linha do "faça você mesmo" o programa vai contar com a organizadora Ingrid Lisboa, da Home Organizer; e Maria Eugênia, da Amantes da Vida, vai dar dicas de limpeza. Já as amigas Leticia Piagentini e Fernanda Sanino, da Lumberjills, vão ensinar a construir ou transformar móveis e objetos em casa usando técnicas de marcenaria e tapeçaria. A culinária também tem presença garantida no programa, que diariamente terá chefs de cozinha convidados. Cátia, que já foi dona de padaria, promete cozinhas nas sextas-feiras.