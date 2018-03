Harden deixa rival sentado após drible em partida da NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O armador James Harden protagonizou um lance que causou grande repercussão na rodada de quarta-feira (28) da NBA, a liga americana de basquete. Com um drible desconcertante, o jogador do Houston Rockets deixou Wesley Johnson, do Los Angeles Clippers, sentado no chão e ainda pareceu tirar onda do rival. Totalmente livre para o arremesso de três pontos, o armador se deu ao luxo de perder dois segundos olhando fixamente para Wesley Johnson no chão antes de acertar a cesta. "Eu estava apenas tentando descobrir o que ele estava fazendo. Eu não sabia. Eu estava olhando para ele, e ele estava me olhando. Eu estava pensando, 'O que você está fazendo?' Eu ia arremessar, mas eu estava esperando para descobrir o que estava acontecendo. Eu estava confuso. E então eu arremessei”, explicou. O lance, ocorrido ainda no primeiro quarto do jogo, foi o mais comentado da vitória por 105 a 92 dos Rockets, que chegaram a 14 vitórias consecutivas. A franquia lidera a Conferência Oeste da NBA.