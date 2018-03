Felipe Dorta fala do processo de adaptação ao novo clube: Atlético Paranaense

(foto: Divulgação)

Uma das novidades de 2018 no elenco do Atlético-PR foi a chegada do jovem Felipe Dorta, de 21 anos de idade. Gaúcho da cidade de Erechim e com sua carreira praticamente toda construída no futebol austríaco, desde as categorias de base, o rápido atacante é um dos destaques do Furacão na disputa do Campeonato Paranaense. E ele vem se dando muito bem com o estilo de jogo bastante diferente do que praticava na Europa.

"Ainda estou me adaptando porque o futebol realmente é diferente. Na Europa você precisa de mais força, tem muito contato, é muito dinâmico. Talvez não tenha tanta qualidade de bola, mas tem que correr muito e ter muita força. Aqui no Brasil já é diferente, um pouco mais individual, os jogadores têm técnica, são bem formados. Aqui no Atlético-PR a gente vê que todo mundo tem qualidade, com bola e sem bola", disse Felipe.

Contratado em janeiro deste ano, o jogador fez uma avaliação da sua performance após só atuar fora do país. "Meus primeiros meses foram bons. Comecei o campeonato bem, marcando gols, e o que está faltando é virar titular. Mas tudo vem na sua hora. Estou trabalhando para isso no dia a dia, estou focado. Fiquei 11 anos na Áustria e estou tentando me adaptar completamente ao futebol brasileiro", comentou.

O vínculo de Felipe Dorta com o Atlético-PR vai até o final de abril deste ano e o jogador pretende seguir na Arena da Baixada. "Penso em ficar no Atlético-PR, é um clube sensacional, excelente estrutura, fui muito bem recebido. É tudo completo. O clube em geral é totalmente profissional, muito bom em todos os aspectos. Tenho contrato até o final de abril e pretendo conversar em breve para seguir", contou.

Recorde na Áustria

Felipe Dorta foi para Áustria ainda muito jovem, em 2007, acompanhando o pai Alex Dorta, que também era jogador e foi se aventurar no futebol de lá. Com passagens por alguns clubes austríacos, o atacante do Furacão estreou no time profissional do Altach, em 2012, quando tinha apenas 15 anos de idade. E isso significou um recorde no país: apenas Felipe e David Alaba, atualmente astro do Bayern de Munique, jogaram profissionalmente na Áustria antes dos 16 anos de idade - Alaba estreou no Áustria Viena II.

Por conta das suas boas atuações - entrou, inclusive, nas miras de Manchester City, Manchester United e Red Bull Salzburg -, chegou a ser convocado para as seleções sub-18 e sub-19 da Áustria. Mas ele avisa: "Joguei nas seleções de base da Áustria, mas ainda posso optar pela seleção brasileira. Eu tenho dupla nacionalidade. A princípio quero deixar isso em aberto e, caso apareça alguma proposta de qualquer seleção, vou tomar a decisão juntamente com a minha família", completou.

Sequência do Furacão

No primeiro turno do Campeonato Paranaense, a Taça Dionísio Filho, o Atlético-PR terminou invicto na liderança do seu grupo com 14 pontos, sete gols marcados e apenas um sofrido, mas caiu na semifinal diante do Rio Branco, nas penalidades, após empate por 0 a 0. A estreia do time rubro-negro na Taça Caio Júnior, o segundo turno do estadual, será no sábado (03/03) diante do União, na Arena da Baixada.