Trânsito na CIC terá desvios a partir de segunda para obra na João Dembinski

(foto: Divulgação)

O trânsito da Rua João Dembinski, no trecho entre Clemente Ritz e Rio do Sul, na CIC, sofrerá desvios a partir da próxima segunda-feira (5/3). Máquinas e operários a serviço da Prefeitura estarão no local a partir das 8h. O objetivo da intervenção é recuperar a pista, o passeio e o talude (terreno inclinado que dá estabilidade à área aterrada) nas proximidades da rua José Correia Tramujas, onde foi registrado um ponto de erosão.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas nos primeiros dias.



Desvios

Quem trafegar pela João Dembinski sentido Campo Comprido deverá virar à esquerda, pela Rua Rio do Sul. Depois, sempre à direita, pegar as ruas Garuva, José Batista dos Santos e Clemente Ritz, chegando novamente na João Dembinski.

No sentido Fazendinha, para quem seguir pela João Dembinski, a solução será entrar à direita na Clemente Ritz e, em seguida, à esquerda nas ruas José Batista dos Santos e Garuva até voltar à João Dembinski. Todo o trajeto provisório estará sinalizado.



O trabalho deve durar cerca de três meses. Durante esse período, somente quem mora ou trabalha no local poderá circular no trecho bloqueado. Os demais motoristas precisarão passar pelo desvio indicado pela Superintendência de Trânsito (Setran).

“Recomendamos que as pessoas saiam antes de casa para evitar estresse e atrasos, já que os desvios tornarão os trajetos um pouco mais longos”, orienta a responsável pelo órgão, Rosangela Battistella.