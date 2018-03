Evento sobre direção de fotografia nesta sexta

Nesta sexta-feira, dia 02 de março, o Curso de Cinema do Centro Europeu vai apresentar uma Master Class inédita que abordará as principais técnicas e tendências de direção de fotografia para obras de audiovisual voltadas para o cinema e a TV. O evento será comandado pelo cineasta, diretor de fotografia e operador de steadicam Lula Araújo, que atua há mais de 4 décadas na produção audiovisual brasileira, com créditos em musicais, novelas, seriados, documentários, jornalismo, comerciais, institucionais, longas e curtas-metragens.

Responsável pela direção de fotografia de filmes como Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, O Bicho dá, o bicho toma e Tamboro: Para todos sem exceção, o profissional também atuou como operador de steadicam em “Se eu fosse você 2”, “Meu nome não é Johnny”, “Didi quer ser criança” e “Verônica”. Durante o encontro, o público terá a oportunidade de interagir com o especialista que vai comandar um bate-papo exclusivo, pontuando os principais aspectos e particularidades da linguagem fotográfica no cinema, compartilhando experiências e destacando os maiores desafios da carreira.

A Master Class será realizada na sede Batel do Centro Europeu (Rua Benjamin Lins, 999), a partir das 19h30. As inscrições são gratuitas. Mais no site www.centroeuropeu.com.br ou pelo telefone (41) 3324-6669.