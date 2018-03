Liesa não vai rebaixar nenhuma escola de samba no Carnaval do Rio 2018

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) decidiu na noite desta quarta-feira (28) que não vai rebaixar nenhuma escola de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio 2018. As escolas Acadêmicos do Grande Rio e a Império, que ficaram em penúltimo e último, permanecem no Grupo Especial. Com a ascensão da Unidos da Viradouro, campeã da Série A neste ano, o grupo passa a ter 14 agremiações em 2019. Na reunião, também ficou decidido que nos carnavais de 2019 e 2020 serão rebaixadas duas escolas, com o acesso de apenas uma da série A. Segundo a Liesa, os presidentes das escolas de samba levaram em consideração os pedidos feitos pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), e do presidente da Riotur, Marcelo Alves. ​Também se posicionaram contra o rebaixamento das agremiações o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM) e o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. O presidente da Liesa, Jorge Castanheira, falou que foi um Carnaval extremamente competitivo no qual as escolas demonstraram toda a sua força e capacidade de superação. “Tomamos esta decisão pensando no futuro do espetáculo e as escolas concordaram, ainda, que exceto se houver uma situação de calamidade, não mais acontecerá este tipo de alteração no regulamento”, disse Castanheira. Este é o segundo ano consecutivo que nenhuma agremiação é rebaixada no Carnaval carioca. Em 2017, as agremiações Paraíso do Tuiuti e a Unidos da Tijuca não foram punidas e permaneceram o Grupo Especial. À época, a Tuiuti se envolveu em um acidente que resultou na morte de uma pessoa e deixou 20 feridos. Já a Tijuca estourou o tempo de desfile.