Rogério Cordoni é a cara do Elvis e estará no Crossroads

(foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira, dia 02 de março, Rogério Cordoni & Big Band prepararam um grande tributo ao Rei do Rock’n’Roll, Elvis Presley. Será no Crossroads (Av. Iguaçu, 2310), às 22h. Para completar a noite, clássicos do Rock e Blues com a Crackerjack Band. Até a meia-noite a entrada é livre, depois, R$ 30,00.

Rogério, aquele cara igual ao Elvis, amigão de todos, palhaço, brincalhão, uma pessoa simples e responsável. Na família, tem 3 irmãos músicos, a mãe é professora de piano e o pai além de cantar em corais, tocava violino na juventude, mas, o seu grande ensinamento foi o da “Amizade”, que Rogério sempre fez questão de preservar. O primeiro contato de Rogério com o público ocorreu aos 5 anos de idade numa audição de piano no Auditório da Biblioteca Pública do Paraná, logo, no mesmo ano passou no concurso da EMBAP ( Escola de Música e Belas Artes do Paraná), aprendeu a tocar violino, violão clássico, cantou no coral, tocou na Banda Marcial do Colégio Bom Jesus, até chegar aos 15 anos como arranjador e baterista de festivais de música da Igreja Católica, passando para festivais Universitários e participando de inúmeras bandas que ensaiavam em sua casa e tocavam em bares, clubes e em diversos lugares do Brasil.