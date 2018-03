Nubank capta US$ 150 milhões em 6ª rodada de investimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Nubank, emissor de cartões de crédito, levantou US$ 150 milhões em nova rodada de investimento, elevando para US$ 330 milhões o total captado desde que a empresa foi fundada, em 2013, informou a instituição financeira nesta quinta-feira (1º). A sexta rodada de investimento foi liderada por DST Global e contou com participação de atuais investidores —Founders Fund, Redpoint Ventures, Ribbit Capital e —QED e dos novos entrantes Dragoneer Investment Group e Thrive Capital. "O Nubank já gera caixa operacional desde o ano passado, então o objetivo da captação não é operacional, e sim garantir alavancagem financeira para suportar o acelerado crescimento que temos visto desde o nosso lançamento", disse em comunicado à imprensa David Vélez, fundador e presidente-executivo da companhia. O Nubank, que alguns meses atrás oferecia apenas cartões de crédito, recebeu autorização em janeiro para ter uma operação de financeira, o que na prática significa que a startup não mais precisará de parcerias com bancos no país para montar toda a estrutura de captação de recursos e oferta de crédito.