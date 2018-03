Por R$ 398 mil, Audi SQ5 2018 oferece apelo esportivo

Audi SQ5 é fabricado no México (foto: Divulgação)

A Audi apresenta o novo SQ5, a versão mais esportiva do SUV de luxo da marca. O SQ5 tem motor de 2.995 cm3 de volume interno V6 TFSI com potência máxima de 354 cv. O propulsor turbo, fabricado em liga de alumínio, entrega 500 Nm de torque entre 1.370 rpm e 4.500 rpm. Uma transmissão Tiptronic de oito velocidades mais dinâmica e com o modo Sport, possui trocas mais suaves transmitindo mais potência ao novo SQ5. A tração permanente quattro contribui para uma dirigibilidade esportiva. O Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) que inclui o traffic jam assist pode assumir a direção do veículo em congestionamentos. Já o active lane assist ajuda a manter o carro na faixa, enquanto o park assist facilita o processo de estacionamento. O novo SQ5 tem 4.671 mm de comprimento, 1.893 mm de largura e 1.635 mm de altura. A distância entre-eixos é de 2.824 mm. Os para-choques esportivos na dianteira e na traseira são complementados por entradas de ar com contornos fortes específicos da linha S, além do difusor com grade tipo colmeia. Outra característica da linha esportiva é a grade dianteira com lâminas duplas de alumínio e elementos contrastantes do acabamento no tom cinza fosco. Como toques adicionais, o logotipo S é usado em vários locais para identificar a versão. Tecnologia de LEDs é oferecido de série em todas as funções de iluminação, como faróis, lanternas e pacote de luzes customizáveis interno. O interior com tons escuros com soleiras iluminadas que trazem os logos exclusivos da linha S. Costuras contrastantes no couro do volante e assentos esportivos revestidos de Alcantara e couro. As borboletas para trocas de marchas também recebem acabamento de alumínio. Já os pedais e o apoio de pé são de aço inoxidável. Na parte de entretenimento, o carro conta com sistema de som 3D da Bang&Olufsen, Audi smartphone interface, rádio MMI plus com navegação, Audi connect e Bluetooth.