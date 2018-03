Neste fim de semana, dias 3 e 4 de março, será dada a largada do Campeonato Paranaense de Velocross 2018, na cidade de São Mateus do Sul, localizada a cerca de 150km da capital. Os melhores pilotos do estado já confirmaram presença no evento, entre eles Rodrigo Taborda, Paulo Stedile e Narsi Sarkiss.

Old & Low Car



O 1º Old & Low Car Curitiba acontecerá entre os dias 30 de março e 01 de abril, no Expo Renault Barigui reunirá empresas de diversos segmentos como: artigos para colecionadores, fabricantes de peças, lataria, pintura, autopeças, som automotivo, comércio de rodas, pneus, roupas, barbearia, tatuadores, Espaço Kids, Espaço Beleza Mulher, duas praças de alimentação (uma composta por food trucks), sendo um evento voltado para toda a família. O destaque é a exposição do maior acervo pessoal do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna.

DAF Caminhões



A ASSODAF, Associação Brasileira dos Distribuidores DAF, tem nova diretoria eleita por unanimidade e responsável pelo biênio 2018 e 2019. A presidência fica sob a responsabilidade de Sauer Salum Filho, da Barigui Caminhões de Curitiba. “A DAF tem tratado com extrema seriedade os negócios da companhia no Brasil, além de um respeito absoluto em relação à qualidade do produto. O nosso trabalho será todo baseado nos pilares de crescimento e consolidação da Rede DAF” disse o novo presidente.