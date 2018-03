Os erros mais comuns na chegada e saída da escola

Grupo faz palestra para estudantes das escolas públicas (foto: Luiz Costa/SMCS)

Equipes da Superintendência de Trânsito (Setran), do Detran Paraná e das polícias Militar e Rodoviária Federal estão percorrendo a cidade para orientar estudantes e pais que levam os filhos (a pé ou de carro) às escolas públicas. Também apontam os erros mais cometidos nestes momentos com relação com a segurança no trânsito.

A falta de assento apropriado para o transporte de crianças em carros e o estacionamento irregular dos veículos — a fila dupla — são os comportamentos errados mais observados pelos servidores. Já entre os estudantes, as falhas mais observadas foram não usar a faixa de pedestre para atravessar a rua e não usar o cinto de segurança dentro do carro.

Na Regional Portão, o grupo orientou estudantes do Colégio Estadual Pedro Macedo. Caminhar pela canaleta exclusiva de ônibus e brincar de empurrar os colegas que aguardam para atravessar a movimentada Avenida República Argentina, onde fica o colégio, são alguns dos comportamentos errados dos alunos.

“Fazemos o nosso trabalho preventivo para ajudar os adultos a se corrigirem e também evitar que os motoristas de amanhã repitam os erros dos de hoje”, resume o diretor da Escola Pública de Trânsito (EPTran), Ricardo Klinger. A ação tem por objetivo mudar os comportamentos errados no trânsito.