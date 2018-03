Litoral recebe em abril Congresso que lembra os Anos Dourados

Os tempos dourados voltam a brilhar no Hotel Sesc Caiobá durante a 7ª edição do Congresso do Idoso, marcado para os dias 4 e 5 de abril. A década de 1950 é a temática do evento deste ano no centro de turismo e lazer do Sesc em Matinhos, e deve reunir público aproximado de 350 pessoas. Realizado desde 2012 pelo Sesc PR, o Congresso do Idoso tem o intuito de proporcionar aos idosos o diálogo sobre temas atuais sobre o processo de envelhecimento, além de estimular a troca de experiências por meio de palestras e oficinas, tendo como base nas atividades desenvolvidas pelo Trabalho Social com Idosos nas Unidades de Serviço do estado.

A programação tem atrativos com a temática. Oficinas, palestras, apresentações artísticas, show de talentos, caminhada à beira-mar, baile temático com música ao vivo fazem parte do cronograma.

O tema Anos 50

Reconhecida como o período dos “anos dourados”, a década de 1950 foi marcada por grandes avanços científicos, tecnológicos, além de mudanças culturais e comportamentais. Foi nessa época em que começaram as transmissões de televisão, provocando uma grande mudança nos meios de comunicação. Numa viagem pelo tempo, o congresso busca estimular os idosos a relembrar sua infância, ativar a memória para recordar suas experiências passadas, oferecendo momentos de lazer e entretenimento.