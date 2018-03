Polícia fecha suposto laboratório e estufa de produção de maconha dentro de apartamento em Curitiba

A Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) apreendeu mais de 40 quilos de maconha na noite de quarta-feira, nos bairros Santa Cândida e Tingui, em Curitiba. Três suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma investigação que apuravam crimes contra o patrimônio. Em um apartamento, no Santa Cândida, além de cerca de 29 quilos de entorpecentes, os policiais encontraram vasos com mudas de maconha que estavam sendo cultivadas dentro de uma estufa indoor. Em um dos cômodos cerca de 800 gramas de haxixe em pasta, em processo de secagem, também foram apreendidos.

Segundo a polícia, no apartamento havia uma estufa com dois metros de altura por 1,4 metro de largura e revestida com isolante térmico. Além de luz verde para estimular a fotossíntese das plantas, a estrutura dispunha de climatizador para umedecer os vasos e termômetro digital para controlar a temperatura, além de um complexo sistema de exaustão. Havia ainda fertilizantes e outros insumos agrícolas.

Outra parte da droga estava separada, já moída ou misturada com outras substâncias para a produção de haxixe. Em um dos cômodos, foi encontrada uma pasta em processo de secagem. Três homens foram presos.