Estados do Sul se unem em operação de bloqueio nas suas fronteiras

A Polícia Militar do Paraná, a Polícia Militar de Santa Catarina, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul e a Polícia Rodoviária Federal, deflagraram, nesta quinta-feira (1), a Operação Ferrolho em toda a divisa do Paraná com Santa Catarina. As ações aconteceram de manhã com 250 pontos de fiscalização em todo o estado catarinense, incluindo aeroportos, rodoviárias e fronteiras estaduais. De acordo com o Subcomandante-Geral da PMPR, coronel Arildo Luis Dia, o objetivo da operação é testar a capacidade de mobilização e de ajuda mútua.