Festa de aniversário de Pinhais começa com atividades neste sábado

O aniversário de Pinhais está chegando e as comemorações terão início neste final de semana. Seguindo a linha de uma programação com cunho educativo e de serviços para a comunidade, neste sábado (3) serão realizados o Espaço Comunidade e a Ação Socioambiental; já no domingo será a vez do Passeio Ciclístico. O Parque Linear do Jardim Cláudia será o local da Ação Socioambiental, a partir das 10 horas, amanhã. O Espaço Comunidade terá atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer, de forma gratuita, a ação será das 10 às 17 horas, na Praça do Maria Antonieta. O passeio ciclístico, domingo, parte do Bosque Municipal de Pinhais, ás 9 horas.