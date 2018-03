Fluminense leva virada do Avaí na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense não conseguiu traduzir em gols as oportunidades criadas e acabou derrotado por 2 a 1 pelo Avaí, nesta quinta-feira (1º), no Engenhão, pela terceira fase da Copa do Brasil. Entre os vários gols perdidos, muitos podem ser colocados na conta do goleiro Aranha, que teve grande atuação e conquistou excelente resultado para os visitantes. Ibañez abriu placar, mas André Moritz e Rômulo decretaram o triunfo catarinense. Agora o Fluminense terá de vencer em Santa Catarina para chegar à quarta fase da Copa do Brasil. De acordo com o novo regulamento, não há gol qualificado, o que quer dizer que apenas o saldo de gol simples importa. Assim, o Tricolor terá de vencer por um gol de diferença para levar para as penalidades. Os catarinenses jogarão pelo empate no próximo dia 15. Além de ficar em desvantagem no torneio, o Fluminense perdeu uma grande sequência de vitórias na temporada. O time de Abel Braga havia triunfado em suas seis partidas anteriores, sendo três por goleada. Jogando no Rio, o Fluminense aproveitou os primeiros minutos para pressionar o Avaí. Jadson arriscou de muito longe e exigiu boa defesa de Aranha. O primeiro gol, no entanto, saiu aos 10min, em jogada ensaiada. Sornoza levantou para Gum, que de cabeça, jogou para dentro da área. Ibañez se antecipou a Aranha e desviou para as redes. Após sofrer o primeiro gol da partida, o Avaí passou a buscar a reação. E quase que ela acontece de forma imediata. André Moritz recebeu na entrada da área e chutou firme no canto esquerdo de Julio Cesar. O goleiro do Fluminense nada fez, apenas olhou e viu a bola sair pelo lado, tirando tinta da trave. O jogo ficou franco, e o Fluminense quase tirou proveito dessa situação aos 24min. Marcos Júnior recebeu grande passe de Richard e percebeu a antecipação de Aranha. O atacante do Tricolor tocou por cobertura e faria um golaço, mas o goleiro do Avaí se recuperou e deu tapa milagroso para evitar o segundo. Quando a vitória parcial parecida definida, o Fluminense sofreu um duro golpe. Persistente, o Avaí conseguiu o empate aos 42min. A defesa do Tricolor bobeou e viu a bola sobrar para André Moritz na entrada da área. Ele emendou um voleio e estufou as redes: 1 a 1. Fechado e com rápido contra-ataque, o Avaí mostrava perigo quando chegava ao ataque. Aos 17min, quase os visitantes chegaram à virada. Guga invadiu pela direita e cruzou na medida para Rômulo. Gilberto, porém, se antecipou, fez o corte e tirou o que seria o segundo dos catarinenses. Jogando no erro do Fluminense, o Avaí conseguiu chegar à virada. Após perder boas chances, os catarinenses foram decisivos. Marlon Freitas errou saída de bola e armou contra-ataque fatal. Rômulo recebeu passe, driblou Julio Cesar e tocou para as redes, aos 30min. O Fluminense foi para o abafa nos minutos finais e por muito pouco não conseguiu o empate com Marlon Freitas. O volante chutou e viu a bola desviar em Alemão. Aranha teve que se esticar todo para evitar o gol. Por outro lado, o Fluminense ficou muito exposto e por pouco não sofreu o terceiro gol. Isso só não ocorreu porque Gum tirou chute de Rômulo em cima da linha. FLUMINENSE Julio César; Renato Chaves, Gum, Ibañez (Robinho); Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza (Marlon Freitas), Marlon; Marcos Júnior, Pedro. T.: Abel Braga AVAÍ Aranha; Guga, Fagner Alemão, Betão, João Paulo; Luan, Judson, André Moritz (Marquinhos); Rômulo, Luanzinho, Getúlio (Maurinho). T.: Claudinei Oliveira Estádio: Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP) Cartões amarelo: Richard (Fluminense); André Moritz (Avaí) Gols: Ibañez, aos 10min do primeiro tempo (Fluminense); André Moritz, aos 42min do primeiro tempo, e Rômulo, aos 30min do segundo tempo (Avaí)