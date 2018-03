Cianorte perde para o Inter e larga em desvantagem na Copa do Brasil

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional derrotou o Cianorte por 2 a 0, nesta quinta-feira (1º), no Beira-Rio, e largou na frente em busca de vaga na quarta fase da Copa do Brasil. A equipe colorada perdeu ao menos cinco chances de gol no primeiro tempo e mais duas no segundo que poderiam ter deixado o placar mais amplo. D'Alessandro acertou a trave, Roger poderia ter marcado duas vezes, Patrick outras três, e assim o Inter desperdiçou bastante. Mas, no fim, tamanho desperdício não fez tanta falta pois a vitória veio e abriu margem para jogar até por derrota por um gol de diferença no próximo dia 14, no Paraná, para seguir na competição. Iago foi destaque absoluto do jogo. O jovem lateral esquerdo, de apenas 21 anos, fez um gol, deu uma assistência e mostrou que Odair Hellmann não precisa ter pressa e pode até ter dúvidas em promover o retorno de Uendel ao time. No fim de semana, o Inter não joga pelo Campeonato Gaúcho. Com o Beira-Rio cedido ao show da banda Foo Fighters, o Colorado adiantou esta rodada e só volta a campo no dia 7 para enfrentar o Cruzeiro-RS. Desde os cinco minutos de jogo, o Inter martelou atrás do gol. Foram muitas chances perdidas. E de todos os tipos. Teve zagueiro afastando de cima da linha, bola na trave de D'Alessandro, chance clara desperdiçada por Roger, defesa difícil do goleiro João Gabriel em conclusão de Patrick, além de repetidas conclusões erradas. O Cianorte postou-se, como o Inter esperava, atrás da linha do meio. Numa formação que partia do 4-4-2 em linha para um 5-4-1. Sem a bola, o lateral esquerdo fechava como zagueiro e o extrema do mesmo lado virava lateral, o segundo atacante recuava para a linha de meio e a retranca estava formada. Uma vez a posse retomada, a saída era rápida em busca do ataque. Uma chance apenas foi criada no primeiro tempo, com André Luís. Marcelo Lomba defendeu. O segundo tempo começou muito movimentado. Depois do técnico Marcelo Caranhato, do Cianorte, ser expulso por forte reclamação contra arbitragem, o Inter abriu o placar. Uma jogada de Marcinho pela direita acabou com cruzamento na área e Iago, no lado oposto, bateu firme para abrir o marcador, aos 8min. Em seguida, uma criação coletiva do Inter acabou com D'Alessandro, que enfiou para Iago. O lateral fez ótimo cruzamento e Edenílson marcou o segundo, aos 22min, definindo o triunfo colorado. INTERNACIONAL Marcelo Lomba; Dudu (Wellington Silva), Klaus, Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Marcinho (Juan Alano), D'Alessandro, Patrick; Roger (Brenner). T.: Odair Hellmann CIANORTE João Gabriel; Gerônimo (Guilherme Lucena), Montoya, Feliphe Gabriel, Arroyo; Sidnei, Murilo (Clebinho), Richarlyson; André Luis, Maikinho (Morelli), Neto Costa. T.: Marcelo Caranhato Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Juiz: Braulio da Silva Machado Renda: R$ 259.485,00 Público: 13.192 (total) Cartões amarelos: Edenílson, Klaus, Cuesta, Iago, Brenner, (Inter); Arroyo, Montoya (Cianorte) Gols: Iago, aos 8min, e Edenílson, aos 22min do segundo tempo