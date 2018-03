Santos estreia na Copa Libertadores com derrota para o Real Garcilaso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos começou sua trajetória na Copa Libertadores de 2018, nesta quinta-feira (1º), com derrota por 2 a 0 para o Real Garcilaso, do Peru. O time alvinegro sentiu bastante a altitude de 3.400 m de Cusco, saiu perdendo logo no começo e ainda foi castigado com um segundo gol rival no final da partida. Vidales e Ramua marcaram. O tropeço marcou a primeira derrota do atacante Gabriel desde seu retorno ao clube paulista no mês passado. Até então ele havia disputado quatro jogos, vencido três e empatado um. Nessas partidas, foram quatro gols marcados. Pressionado e sofrendo com chutes de fora da área, o Santos teve a melhor chance justamente nos pés de seu camisa dez. Após receber passe de Sasha, o atacante, sem goleiro, chutou fraco, em cima do zagueiro peruano. Do outro lado o goleiro Vanderlei, herói santista na temporada passada, evitou o pior com boas defesas, a maioria em chutes de fora da área. Após encarar o Real Garcilaso na Libertadores, o Santos tem compromisso importante no Campeonato Paulista. Neste domingo (4), a equipe santista enfrenta o rival Corinthians, no estádio do Pacaembu, em jogo válido pela décima rodada da competição. Pela Libertadores, o Santos volta a campo no próximo dia 15, quando enfrenta o Nacional, do Uruguai, no Pacaembu. Como Estudiantes e Nacional empataram, o clube alvinegro termina a primeira rodada na última posição do Grupo 6. O JOGO O goleiro Vanderlei, um dos melhores jogadores do Santos nos últimos anos, continua "reivindicando" em campo uma vaga na seleção brasileira. Ele evitou que a equipe santista sofresse uma goleada no Peru. Foram mais de cinco defesas. O meia Ramúa testou Vanderlei diversas vezes em chutes de fora área. No final da partida, ele acertou o ângulo e marcou um golaço. A bola bateu dentro do gol e saiu, e os santistas ameaçaram reclamar. Mas o gol foi legal. Eduardo Sasha, o melhor do Santos na partida ao lado de Vanderlei, foi responsável por duas assistências que poderiam garantir a vitória de seu time. Ele deixou Gabriel, sem goleiro, e viu o companheiro chutar fraco em cima do zagueiro. No segundo tempo, ele deixou Vecchio livre dentro da área, mas o meia chutou pra fora. O Santos praticamente não teve um lado esquerdo em campo. Jean Mota, improvisado na lateral-esquerda, sofreu bastante com a pressão do Real Garcilaso na altitude. O gol de Visales ocorreu em cima de Mota, que não acompanhou a infiltração do peruano. Já Copete errou muitos passes e marcou muito mal. A derrota contra o Real Garcilaso mantém o jejum do Santos atuando na altitude. Agora já são cinco jogos sem vencer acima do nível do mar. A última vez que o clube da Vila Belmiro conseguiu três pontos em situação semelhante foi contra o Once Caldas (1 a 0), em 2011, gol de Alan Patrick. Antes do tropeço em Cusco, o Santos jogou mais quatro vezes na altitude neste período: foram duas derrotas em 2012, ambas por 2 a 1, contra Bolívar e The Strongest, da Bolívia. Já os dois empates ocorrem no ano passado, quando a equipe santista ficou no 0 a 0 com o Santa Fe, da Colômbia, e empatou por 1 a 1 com o The Strongest. MAIS JOVEM O atacante Rodrygo fez história com a camisa do Santos ao entrar em campo no lugar de Sasha aos 36 minutos do segundo tempo. Ele passou o meia Diego, hoje no Flamengo, e se tornou o jogador mais jovem a defender o clube paulista na Libertadores. REAL GARCILASO Diego Morales; Santillán, Dulanto, Kontogiannis, Arismendi (Luis García); Garcia, Álvarez, Vidales, Ramúa, Landauri; Franco. T.: Óscar Ibañez SANTOS Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota (Arthur Gomes); Alison, Renato, Vecchio (Vitor Bueno); Copete, Eduardo Sasha (Rodrygo), Gabriel Barbosa. T.: Jair Ventura Estádio: Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (Peru) Juiz: Gery Vargas (Bolívia) Cartões amarelos: Vecchio e Lucas Veríssimo (Santos); Dulanto (Real Garcisalo) Gols: Vidales, aos 7min do primeiro tempo, e Ramúa, aos 46min do segundo tempo