Sorteio da Quina acumula e deve pagar R$ 3 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.618 da Quina. Os números sorteados nesta quinta-feira (1º), em Maceió (AL), foram os seguintes: 17, 22 ,24 ,46 e 49. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 2, é de R$ 3.000.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 127 apostas ganhadoras, R$ 3.385,06 Terno - 3 números acertados - 7749 apostas ganhadoras, R$ 83,42 Duque - 2 números acertados - 159282 apostas ganhadoras, R$ 2,23

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.150 da Timemania. Os números sorteados nesta quinta-feira (1º), em São Paulo, foram os seguintes: 03, 19, 21, 33, 37, 64 e 65. O time do coração é o Nacional/AM. O prêmio estimado para o própximo sorteio, no dia 3, é de R$1.800.000,00. Confira o rateio oficial: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 6 apostas ganhadoras, R$ 15.138,57 5 números acertados - 167 apostas ganhadoras, R$ 777,00 4 números acertados - 3223 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 30321 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - NACIONAL/AM - 5243 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.762 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (1º), em Maceió (AL), foram os seguintes: 1º sorteio - 05, 06, 17, 18, 45 e 49; 2º sorteio - 03, 07, 18, 21, 29 e 32. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 3, é de R$ 800.000,00. Confira o rateio oficial: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras R$ 4.106,16 Quadra - 4 números acertados - 795 apostas ganhadoras R$ 76,73 Terno - 3 números acertados - 16516 apostas ganhadoras R$ 1,84 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 6 apostas ganhadoras R$ 8.007,02 Quadra - 4 números acertados - 802 apostas ganhadoras R$ 76,06 Terno - 3 números acertados - 14482 apostas ganhadoras R$ 2,10