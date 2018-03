Publicidade paga ameaça políticos ‘campeões de audiência’ da internet

Francischini: 1,3 milhão de seguidores no “Face” (foto: Luis Macedo/CMC)

O deputado federal e “delegado” Fernando Francischini (SD) e a deputada estadual e cantora gospel Mara Lima (PSDB), seguidos dos senadores Alvaro Dias (Podemos), Gleisi Hofmann (PT) e Roberto Requião (PMDB) são os políticos paranaenses mais populares e com maior número de seguidores nas redes sociais da internet. Os dados foram levantados pela reportagem do Bem Paraná entre os últimos dias 20 e 23, com base nos números apresentados por 136 políticos do Estado no Twitter e Facebook.

A vantagem conquistada por eles de maneira teoricamente “espontânea”, porém, está ameaçada pelo fato de que a eleição deste ano será a primeira em que qualquer candidato poderá angariar audiência nesses espaços pagando para que suas publicações atinjam mais pessoas e sejam mais vistas. Ou seja, a partir de agora valerá a lógica do “pagou, levou”. Assim, mesmo alguém totalmente desconhecido do eleitorado poderá atingir um público tão amplo quanto políticos que já têm grande presença na internet, desde que esteja disposto e possa pagar por isso.

Alvaro, Gleisi, Requião são nessa ordem os que têm maior número de seguidores no Twitter. De cima para baixo, a lista continua com Francischini, o suplente de deputado e jornalista Paulo Martins, a deputada Mara Lima; o deputado estadual e pré-candidato ao Senado, Ney Leprevost (PSD) e o deputado estadual e pré-candidato ao governo do Estado, Ratinho Junior (PSD).

No Facebook, a lista sofre algumas mudanças na ordem, já que o sucesso de cada um depende da linguagem que é utilizada. Na maior rede social, os mais seguidos são Francischini, Mara Lima Gleisi e Alvaro Dias. A lista continua com o deputado federal Enio Verri (PT), Ratinho Jr, Paulo Martins e Requião, nessa ordem.

Para analistas, número de seguidores nas redes não signofica voto na urna

Instagram — Resultado semelhante ao registrado pelo Bem Paraná foi constatado em levantamento feito pela agência de Comunicação Bombai, também entre os últimos dias 20 e 23, com base em números do Twitter e Facebook, que incluiu ainda o Instagram. Com 197 mil seguidores, Mara Lima lidera com folga no Instagram. A cantora é seguida por Gleisi, que tem 48.8 mil seguidores, menos de um terço do número da líder do ranking. Depois, os mais populares no Instagram são Ratinho Júnior, com 46,9 mil seguidores; Francischini, com 31,1 mil, Beto Richa, 20,1 mil; e Alvaro Dias, com 15 mil. Para o jornalista Abraão Benício, sócio da agência, a publicidade na internet terá valores bem mais acessíveis do que a tradicional. “Com investimento relativamente pequeno é possível atingir todos os municípios do Paraná. Com o fim das doações de empresas para campanhas, a tendência é que os candidatos vejam nas redes sociais o melhor custo benefício para chegar aos eleitores”, afirma.

OS TRINTA POLÍTICOS DO PARANÁ COM MAIS SEGUIDORES:

No Facebook

Político Partido Curtidas Seguidores Delegado Francischini SD 1.357.534 1.369.923 Cantora Mara Lima PSDB 1.204.565 1.187.933 Gleisi Hoffmann PT 1.083.510 1.121215 Alvaro Dias Podemos 1.070.196 1.046.652 Enio Verri PT 743.561 761.248 Ratinho Júnior PSD 607.300 603.903 Paulo Martins PSDB 316.742 332.165 Roberto Requião PMDB 161.780 161.780 Ney Leprevost PSD 115.983 114.106 Marcio Pacheco PPL 112.476 112.476 Professor Lemos PT 100.756 100.580 Takayama PSC 99.804 99.026 Missionário Ricardo Arruda PEN 94.596 94.817 Plauto Miró DEM 64.265 63.400 Evandro Roman PSD 63.028 62.646 Zeca Dirceu PT 63.139 61.928 João Arruda PMDB 62.065 60.930 Requião Filho PMDB 61.226 60.911 Alex Canziani PTB 60.719 60.212 Professor Euler PSD 58.960 58.966 Evandro Junior PSDB 53.598 53.473 Aliel Machado Rede 51.759 52686 Christiane Yared PR 51.342 49.837 Adelino Ribeiro PSL 49.375 49.148 Mauro Moraes PSDB 48.724 48.293 Sandro Alex PSD 46.751 46.541 Cida Borghetti PP 44.823 44.256 Valdir Rossoni PSDB 43.939 44.100 Guto Silva PSD 42.392 41.901 Diego Garcia PHS 39.895 40.000

No Twitter