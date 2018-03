Metrô de SP inaugura estação Eucaliptos nesta sexta com horário reduzido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) inaugura nesta sexta-feira (2) a estação Eucaliptos da linha 5-lilás do metrô. Originalmente chamada de Ibirapuera, a estação Eucaliptos tinha a inauguração prevista para 2014, que foi adiada para 2016 e depois para dezembro de 2017. Segundo o Metrô, a estação Eucaliptos irá operar inicialmente em esquema de operação assistida, funcionando das 10h às 15h de segunda-feira a sábado. Nesse período serão realizadas checagens e ajustes de equipamentos e sistemas da estação, como os de telecomunicações, controle de tráfego, alimentação elétrica e sinalização. A assessoria de imprensa afirmou que não há previsão de quando a estação irá operar no horário normal do metrô, começando às 4h40. O horário de fechamento varia de estação para estação, a partir da 0h, de domingo a sexta-feira, e 1h, de sábado para domingo. As obras da estação Eucaliptos tiveram início em 2012. Quando ficar completa, a linha 5-lilás terá 11 estações e ligará o bairro do Capão Redondo à Chácara Klabin, na zona sul. As estações Moema, AACD-Servidor e Hospital São Paulo estão em fase final de obra, segundo o Metrô. Com a inauguração da estação Eucaliptos, o metrô paulistano passará a ter 83,3 km de extensão e 73 estações.