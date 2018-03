A cantora e compositora Janine Mathias leva ao palco do Teatro Sesi Portão, hoje, a partir das 20h, toda a sua versatilidade musical, com canções autorais que transitam do rap ao samba e do jazz ao soul. A brasiliense, radicada em Curitiba desde 2009, é dona de uma voz poderosa e vem se destacando no cenário nacional. No show ‘Eu Quero Mergulhar’, além dos hits ‘No Flow’, ‘Posso lhe Dizer’ e ‘Filha da Noite’, a cantora apresenta alguns dos singles lançados ao longo de sua carreira, entre eles, ‘Quando Encontro o Amor’, ‘Só Você’, ‘Me Fez Canção’ e ‘Se Pudesse Voltar no Tempo’. O ingresso é gratuito e pode ser retirado no local com 1h de antecedência.

Serviço

Janine Mathias faz show gratuito no Teatro Sesi Portão

Quando: Hoje, a partir das 20h

Quanto: gratuito (retirar ingresso com 1h de antecedência)

Classificação indicativa: livre

Local: Teatro Sesi Portão

Endereço: Rua Padre Leonardo Nunes, 180 – Portão

Contato: (41) 3271-8469

Observação: sujeito a lotação