A Casa Hoffmann – Centro de Estudos do Movimento promove nos dias 2, 3 e 4 de março um workshop com os artistas italianos Alessandro Lumare e Simone Lobefaro, que trazem pela primeira vez para Curitiba o projeto ‘Segni Mossi’(Assinatura em Movimento) – uma metodologia de experimentação e aprendizagem artística que estabelece relações entre dança, movimento e sinais gráficos. As inscrições estão abertas. Informações pelo e-mail danca@fcc.curitiba.pr.gov.br e pelos telefones: (41) 3321-3228e 3321-3232

Alessandro Lumare é artista visual e ilustrador de livros infantis. Simone Lobefaro é coreógrafa, pesquisadora de danças e performances. O projeto criado pelos dois artistas é voltado a crianças e adultos, podendo ser desenvolvidos nos contextos escolares, teatrais, de dança e artes visuais. A proposta consiste em criar traços e signos gráficos utilizando o movimento e o próprio corpo projetado no espaço.

O workshop em Curitiba é voltado exclusivamente ao público adulto – arte educadores, dançarinos, terapeutas, artistas visuais e o público em geral. Explorar a conexão entre as qualidades expressivas dos movimentos do corpo e as qualidades expressivas do traço, potencializar o uso do corpo como ferramenta comunicativa, valorizar o processo criativo, estimular o pensamento crítico e o sentimento estético são alguns dos objetivos a serem alcançados.

Os artistas propõem dois tipos de treinamento – o ‘Yellow’ e o ‘Red’. A dinâmica do trabalho será alternada com feedbacks coletivos para trocar, elaborar a experiência e analisar aspectos metodológicos.



Serviço

Workshop “Segni Mossi” (Assinatura em Movimento), com Alessandro Lumare e Simone Lobefaro

Treinamento Yellow e Red

Quando: 02,03 e 04 de Março de 2018

Onde: Casa Hoffmann – Centro de Estudos do Movimento

Rua Claudino do Santos nº 58 – Centro - Curitiba, Paraná – Brasil