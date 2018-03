Neymar planeja fazer recuperação em mansão no Rio

DIEGO GARCIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar deverá se instalar na sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, durante o período de recuperação após a cirurgia no pé direito. Em outubro de 2016, ele comprou a propriedade por R$ 24 milhões. A avaliação da equipe que cuida da carreira do jogador é que a casa em Mangaratiba é o local mais tranquilo e com privacidade para o jogador se recuperar. Além disso, ele estará perto da namorada Bruna Marquezine, que mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a 107 quilômetros da mansão do atleta. A casa do jogador fica no condomínio Portobello, e tem 10.200 m² de área, o equivalente a um campo de futebol oficial, e também quadra de tênis, adega subterrânea, academia de ginástica, piscina, heliponto e seis suítes. Em janeiro, o atleta e seu pai decidiram construir um hangar no local, para guardar o jato Cessna Citation do jogador, que acomoda até 10 pessoas. Assim, ele pode chegar sem ser notado pelos vizinhos, calmaria que agrada Neymar durante o processo de recuperação da cirurgia. Assim que estiver melhor clinicamente, Neymar deseja alternar viagens entre Rio e Santos, onde mora parte de seus amigos.. Na recuperação, ele deve ter ao seu lado o fisioterapeuta Rafael Martini, que o acompanha desde a época do Santos. O jogador levou o profissional para trabalhar no PSG. Além de Martini, Neymar também levou para a França o preparador físico Ricardo Rosa.