Foo Fighters prometem levantar a Pedreira com o carisma de David Grohl (foto: Divulgação) Queens of The Stone Age: som mais pesado com as guitarras vagarosas (foto: Divulgação)

Está na hora de se preparar para mais uma incrível experiência ao lado de Foo Fighters e Queens of The Stone Age no Brasil. As duas bandas desembarcam hoje na Pedreira Paulo Leminski . A banda brasileira Ego Kill Talent fará a abertura. A turnê tem realização da Live Nation Brasil e é apresentada com exclusividade pelo Banco do Brasil. Ainda há ingressos à venda para o show em Curitiba.

De um lado, um dos caras mais legais do rock, do outro, um bad boy que, recentemente, entrou em rota de colisão com seu público por apresentações desleixadas, xingamentos ao microfone e um chute desferido no rosto de uma fotógrafa à beira do palco. Se Dave Grohl representa o bom-mocismo de sorrisão largo, Josh Homme é o vilão, com suas respostas irônicas, por vezes arredias. E é esse yin-yang das guitarras roqueiras formado pelas bandas Foo Fighters e Queens of the Stone Age que chega a Curitiba, depois de passar por São Paulo e Rio de Janeiro. Há que se lembrar da última passagem da banda de Dave Grohl no Brasil também com quatro shows, em 2015. O grupo ainda saboreava a aclamação do disco Wasting Light, de 2011, eleito o melhor álbum de rock pelo Grammy e trazia um projeto ousado chamado Sonic Highways, para o qual percorreram estúdios icônicos para o desenvolvimento do rock nos Estados Unidos para gravar uma música em cada um deles, lançado em 2014.

Mais gigante do que nunca até então, o Foo Fighters foi estouro, com shows marcados, principalmente, pela capacidade de Grohl em dominar plateias, com piadinhas e tantos berros ao microfone que, ao final de cada show, sua voz era um fiapo - e tudo bem.

Desta vez, Grohl e companhia têm, debaixo do braço, o disco Concrete and Gold, lançado após um hiato, bem-aceito, mas com críticas moderadas. O 9º álbum de estúdio do Foo Fighters, o mais amplo e ambicioso trabalho de hard rock melódico do ano, Concrete and Gold, foi lançado em 15 de setembro pela Roswell Records/RCA Records e está prestes a se tornar o 2º disco da banda a alcançar o 1º lugar no chart Billboard 200.

O Queens of the Stone Age vinha em ascensão das boas. De som mais pesado, com as guitarras vagarosas, como se derretessem sob o sol do deserto californiano, a banda atingiu seu melhor momento criativo com o impecável ...Like Clockwork, de 2013 que tem mais alternância rítmica e menos peso - o que incomodou alguns. Villains, o mais recente dos rapazes, é mais polêmico e, veja só, dançante. As atitudes de Homme, seu vocalista e guitarrista, contudo, colocam a banda em xeque - e há quem queira um boicote. O álbum estreou no topo das paradas do Reino Unido, Austrália, Canadá, Holanda, Nova Zelândia, Suíça e Portugal, no segundo lugar das paradas na Alemanha, Áustria, Bélgica, Finlândia, Noruega e Irlanda e no terceiro lugar da Billboard 200. Também alcançou o topo nos EUA, o quarto lugar da lista internacional no Japão e o quinto na Itália. Facilmente, a maior semana de vendas globais do sétimo álbum da banda.

O Ego Kill Talent, uma espécie de dream team do rock nacional, será o responsável pelos shows de abertura de toda a turnê. Com peso flutuante, entre o grunge e o stoner, eles tocaram no Rock in Rio do ano passado e estão na escalação do Lollapalooza 2018.

SERVIÇO

Foo Figthers e Queens of de Stone Age

Quando: Hoje: Ego Kill Talent: 18h30., Queens of Stone Age: 19h30. Foo Figthers: 21h30

Onde: Pedreira Paulo Leminski - Parque das Pedreiras (R. João Gava, 970 - Abranches, Curitiba) Horário: 16h (abertura dos portões)

Capacidade: 25.000

Quanto: de R$ 220 a R$ 880 (ver tabela completa)

Classificação etária: Entre 5 e 15 anos de idade, acompanhados do responsável legal. A partir de 16 anos, permitida a entrada desacompanhados.

Dicas

Como chegar

As linhas de ônibus em direção à Pedreira Paulo Leminski são Nilo Peçanha e Interbairros II. As ruas João Enéas de Sá, Eugenio Flor e Antônio Krainski serão bloqueadas a partir das 8h. A Rua João Gava será totalmente bloqueada assim que houver necessidade, podendo acontecer já a partir das 10h.

As linhas de ônibus que passam pelo local, bem como ponto de táxi, serão desviados para a Rua Nilo Peçanha. Portanto, está proibida a circulação de qualquer veículo na Rua João Gava até o total esvaziamento da Pedreira Paulo Leminski, salvo pessoas portadoras de necessidades especiais, que terão acesso apenas para estacionar seus veículos em locais prévios.

O Setran orientará o trânsito no local, não será permitido estacionar na Rua João Gava, a rua da Pedreira. Táxis e aplicativos de transporte não terão permissão para adentrarem as áreas de bloqueio.

Haverá saída do centro da cidade, em frente ao Shopping Curitiba e também dos hotéis centrais de Curitiba. O desembarque é no Portão 3, dentro do acesso bloqueado para o trânsito de veículos.

Saídas às 14h | 15h | 16h | 17h | 17h30 | 18h | 18h30

Importante: A compra dos tickets, queesão de ida e volta, somente poderá ser feita de forma antecipada pelo site www.pedreirabus.com.br. Não será possível comprar na hora do embarque.

Sobre o Pedreira Bus:

O que é: É um transporte em vans executivas ou ônibus de turismo com saída da região central de Curitiba.

Como funciona: O serviço te leva do centro da cidade até o Parque das Pedreiras de forma ágil e segura, pois é uma das poucas formas de você descer perto da entrada do parque. A venda dos tickets é feita somente de forma antecipada. Não há possibilidade de compra nos locais de embarque. No ato da compra você recebe o ticket com o local de embarque. Para o embarque basta apresentá-lo dentro do horário estipulado ao guia do PedreiraBus.

Como comprar:

Clique em Comprar Ticket, que o site direciona para as opções.

Como usar: Apresentar o ticket de compra ou voucher de serviços para o guia PedreiraBus no local de embarque dentro do horário informado. No momento do embarque o cliente será instruído sobre os procedimentos para o retorno.

Objetos proibidos

Garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo, armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, fogos de artifício, objetos de vidro;

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, etc;

Animais - exceto cães guias identificados acompanhados de portadores de deficiência visual;

Bastão para tirar foto;

Substâncias inflamáveis, corrosivas;

Mochilas ou bolsas maiores que 20cm x 30cm.

Serviços e informações

Alimentos e Bebidas – Bares estarão distribuídos pelo complexo onde serão vendidos sanduíches, água, refrigerantes, cerveja etc. Serão aceitos pagamentos em dinheiro, cartões de débito e crédito. Proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos;

Orientação para o público e controladores de acesso - Indicadores uniformizados orientarão na formação de filas, acessos, setores e portões;

Orientadores uniformizados ajudarão na validação e leitura de ingressos;

Banheiros - Serão disponibilizados banheiros (masculinos e femininos), distribuídos em diversos pontos no local do show;

Lei Antifumo - O fumo é proibido nas áreas cobertas de acordo com a Lei Municipal 13.254 de 19 de agosto de 2009. Para mais informações, acesse: https://www.legisweb.com.br;

Bebida para menores - De acordo com a lei 14.592 de 19 de outubro de 2011, não vendemos, ofertamos, entregamos ou permitimos o consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos;

Em todo o complexo da Pedreira, estão localizados postos médicos e profissionais de enfermagem à disposição para qualquer eventualidade. Ambulâncias e UTIs móveis também estarão disponíveis para atendimento ao público;

Uma equipe de brigadistas e bombeiros estará à disposição para o atendimento de primeiros socorros;

Seguranças uniformizados (homens e mulheres) garantirão a segurança do evento.

Todas as saídas de emergência, postos médicos, banheiros, bares e setores estarão amplamente sinalizados.



Dicas úteis

Dê preferência ao transporte público. Caso opte por usar seu automóvel, programe-se;

Evite tumultos. Saia com pelo menos 04 horas de antecedência;

Verifique eventuais vias que estarão bloqueadas para o evento;

Escolha o transporte coletivo. Verifique o site da Prefeitura para opções e horários;

Não aceite extorsão de tipo algum (flanelinhas, taxistas, camelôs etc.);

Não compre ingressos na rua de pessoas desconhecidas;

Use roupas leves e hidrate-se constantemente