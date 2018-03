Nova York é a cidade com mais aparições em filmes ganhadores do Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há motivos para sentir-se em um filme quando se está em Nova York: a cidade lidera um levantamento do site Kayak dos cinco destinos que mais aparecem nos filmes ganhadores da categoria de melhor filme do Oscar. O musical "Amor, Sublime Amor" (1961), o longa de Woody Allen "Noivo Nervoso, Noiva Neurótica" (1977) e o recente "Birdman (ou A Inesperada Virtude da Ignorância)" (2015) são alguns dos títulos que se passam na cidade. Segundo a plataforma, os meses mais baratos para visitar a cidade são maio e novembro. Em segundo lugar, ficou Londres, que fica mais em conta se for visitada em maio e dezembro. Chicago, Los Angeles e Paris fecham o ranking. A pesquisa também mediu os países que mais aparecem nas telonas. Nessa categoria, os Estados Unidos também ficaram com o primeiro lugar. Os últimos quatro ganhadores do Oscar de melhor filme se passam no país: "Moonlight" (2017), "Spotlight" (2016), "Birdman" (2015) e "12 anos de Escravidão" (2014). Em 2018, 5 dos 8 filmes concorrentes também são ambientados no país. Depois, vêm o Reino Unido, a França, a Itália e a Índia como os cenários mais populares.