Fique por dentro do que acontecerá no Oscar 2018

‘A Forma da Água’, com 13 indicações, tem boas chances de sair premiado (foto: Divulgação)

Após uma longa espera, enfim nos aproximamos do anúncio oficial de quem serão os ganhadores do Oscar 2018. O evento que acontece no domingo (4) a partir das 22h, sendo transmitido diretamente do Teatro Dolby em Los Angeles. A apresentação será mais uma vez do comediante americano Jimmy Kimmel e a expectativa é que seja uma premiação sem tantas surpresas quanto a do ano anterior. Vamos saber um pouquinho mais sobre o que está em jogo:

Com o término de todas as premiações que servem como termômetro ao Oscar, entre elas Globo de Ouro e SAG, e também os anúncios dos principais sindicatos votantes da Academia (produtores, diretores, atores e roteiristas); já podemos ter uma noção de quem sairá vencedor. Obviamente, não é possível garantir totalmente para quem irão as estatuetas (exceção para as categorias de atuação que já estão bem dizer decididas), há sempre o fator surpresa que nos encanta.

Na categoria de Melhor Filme estão indicados: ‘A Forma da Água’, ‘Dunkirk’, ‘Me Chame Pelo Seu Nome’, ‘Três Anúncios Para Um Crime’, ‘O Destino de Uma Nação’, ‘Corra!’, ‘Lady Bird’, ‘Trama Fantasma’ e ‘The Post – A Guerra Secreta’. Podemos tentar cravar que o ganhador está entre ‘A Forma da Água’ e ‘Três Anúncios Para Um Crime’, o primeiro é o favorito dos sindicatos enquanto o segundo monopolizou as premiações; chances maiores do drama policial levar.

Já na direção temos Guillermo del Toro ‘A Forma da Água’, Christopher Nolan ‘Dunkirk’, Jordan Peele ‘Corra!’, Greta Gerwig ‘Lady Bird’ e Paul Thomas Anderson ‘Trama Fantasma’. Favoritismo total ao mexicano e sua obra monstruosa, mesmo após as denúncias de plágio que surgiram durante a semana; entre grandes trabalhos, ele certamente é o que mais merece.

Como citamos anteriormente, as categorias de atuação são as que beiram o 100% de confirmação de quem serão os vencedores. Isso porque os quatro artistas varreram prêmios até aqui e são unânimes na visão dos críticos. São eles: Frances McDormand ‘Três Anúncios Para Um Crime’ como Melhor Atriz e Gary Oldman ‘O Destino de Uma Nação’ ganhando Melhor Ator. Para Melhor Atriz Coadjuvante teremos Alisson Janney ‘Eu, Tonya’, enquanto Sam Rockwell ‘Três Anúncios Para Um Crime’ leva Melhor Ator Coadjuvante. Sem ameaças reais, esse cenário facilmente se concretizará.

Quando o assunto é roteiro, a vitória parece estar bem encaminhada para dois títulos: ‘Corra!’ e ‘Me Chame Pelo Seu Nome’. O primeiro é o amplo favorito em Melhor Roteiro Original e o segundo já está garantido como Melhor Roteiro Adaptado. Outra categoria que sempre chama atenção do público em geral é o prêmio de Melhor Animação, que mais uma vez cairá nas mãos da Disney/Pixar com o belíssimo Viva – ‘A Vida é Uma Festa’; uma pena já que um dos concorrentes é ‘O Touro Ferdinando’, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha.

Acompanhe com o Curitiba Cult e o Pós Créditos

O ‘Curitiba Cult’ se une novamente ao portal mais cinéfilo da cidade, o Pós-créditos, para a cobertura do Oscar 2018. Toda a gala (a gente finge), vai acontecer no dia 04 de março, a partir das 20h, no Garden HamBargueria (Av. Jaime Reis, 22), com entrada gratuita.

Show

Jon Secada em show inédito em Curitiba

Famoso nos anos 1990 com o hit ‘Angel’, Jon Secada está de malas prontas para o Brasil.

O veterano artista cubano fará um show especial em Curitiba em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A apresentação na capital paranaense acontece no próximo dia 07 de março no palco do Teatro Positivo, às 21h. Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos.

Festa

Festa Explode Coração: o melhor do Carnaval

Carnaval ganha respiro em Curitiba

Neste sábado (03), a partir das 22h, Curitiba será o palco da inédita festa ‘Explode Coração’, que traz o melhor do Carnaval carioca para a capital paranaense em uma noite mágica, que acontece na Usina5, novo espaço de eventos multiculturais que veio para inovar a cena curitibana. Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos.

Errata

Na última semana nos referimos ao filme ‘A Grande Jogada’ como sendo ‘A Grande Aposta’.