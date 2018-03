Destino: Itália

A Itália é o destino de milhares de pessoas que, anualmente, buscam lazer, estilo de vida, conhecimento histórico, artístico, educacional e resgate afetivo.

Não é à toa que este é o principal destino dos brasileiros que vão à Europa. Só em 2016, o país recebeu mais de 800 mil turistas brasileiros. E este número deve crescer ainda mais em 2018.

Segundo Fernanda Morici, responsável pela Agenzia Nazionale del Turismo (Enit) – para a promoção do turismo italiano no Brasil —, a Itália fechou o primeiro semestre de 2017 com 11,8% a mais de turistas em relação ao mesmo período de 2016.