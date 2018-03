Todos os benefícios e o cadastro podem ser feitos pelo site (foto: Reprodução)

Os programas de fidelidade têm se tornado cada vez mais vantajosos e competitivos entre si. Com a intenção de conquistar cada vez mais o público, são criadas promoções e benefícios exclusivos para os clientes. Pensando nisso, o Marriott International criou diferentes categorias para os participantes do seu programa Marriott Rewards: Sócio Rewards, Silver Elite, Gold Elite e Platinum Elite. Conforme o cliente faz reservas nos mais de 4.900 hotéis parceiros, sua classificação sobe, do nível sócio até o nível Platinum, de acordo com a quantidade de diárias realizadas. Entre os benefícios estão descontos em estadias, datas de reservas sem restrições, upgrade de quarto gratuito, check-out tardio, internet aprimorada e até upgrade em vôos da United Airlines® como cortesia. A visualização detalhada de todos os benefícios e o cadastro podem ser feitos pelo site www.marriott.com.br/rewards/