Beto Carrero World faz aliança com a Hot Wheels

A entrada do parque Beto Carrero em Santa Catarina (foto: Divulgação)

O Beto Carrero World anunciou que vai inaugurar uma área temática da Hot Wheels, no primeiro semestre deste ano. A nova área Hot Wheels incluirá um exclusivo espetáculo da Hot Wheels, um restaurante temático, uma loja de presentes e outras atrações do universo Hot Wheels ao longo de mais de trinta mil metros quadrados. Essa experiência dá vida à essência da Hot Wheels, demonstrando competitividade, inovação e criatividade, e oferecendo desafios emocionantes.

“Com essa aliança, o Beto Carrero World reafirma o seu compromisso de proporcionar aos seus visitantes sempre a melhor experiência, com encantamento, entretenimento e diversão. Queremos promover mentos únicos e inesquecíveis, e é por isso que firmamos essa aliança com a maior fabricante de brinquedos, a Mattel, através da Hot Wheels. Tenho certeza de que essa nova atração vai encantar famílias e crianças de forma marcante”, comenta Rogério Siqueira, CEO do Beto Carrero World.

“A parceria com o Beto Carrero World é a forma perfeita de a Mattel expandir para a América Latina as suas atrações de parques temáticos, criando experiências ao vivo que entretém e encantam crianças e famílias,” disse Julie Freeland, Diretora Senior da Mattel Global Live Events & Attractions. “A inauguração da área Hot Wheels coincide com o aniversário de 50 anos da Hot Wheels em 2018, e será a primeira ocasião em que a marca é trazida à vida em uma atração permanente de grande porte na América do Sul”.

O atual planejamento das atrações da área temática Hot Wheels inclui:

Show Hot Wheels: Diariamente, os fãs poderão ter a experiência em primeira-mão de ver a transformação dos carrinhos de brinquedos em carros em escala real, realizando manobras de alta performance automobilística, perseguições emocionantes e saltos espetaculares diante de uma arquibancada com capacidade para até 3 mil fãs.

Loja temática Hot Wheels: A loja temática Hot Wheels do Beto Carrero World irá oferecer uma ampla variedade de itens da Hot Wheels, à venda para fãs de todas as idades.

Restaurante temático Hot Wheels: Os fãs poderão parar para abastecer seus motores com um menu temático em um ambiente autêntico decorado com elementos do universo da marca. Para mais informações, visite http://www.betocarrero.com.br.