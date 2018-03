Luxo no litoral cearense

O Carmel Charme Resort é um verdadeiro refúgio exclusivo cercado por uma beleza paradisíaca (foto: Divulgação)

A rede Brasileira Carmel Hotéis anuncia para 2019 a abertura de mais um resort de luxo no litoral do Ceará, o Carmel Taíba Exclusive Resort, desta vez na Praia da Taíba, 70km a oeste de Fortaleza, localização superexclusiva. A marca já possui outros dois resorts no litoral do Ceará, o Carmel Charme e Carmel Cumbuco conhecidos pela exclusividade e beleza natural, serviço atencioso, alta gastronomia local e localização estratégica próxima a Fortaleza.

A inauguração do Carmel Taiba Exclusive Resort vai enriquecer a experiência de luxo no litoral do Ceará, junto ao Carmel Charme Resort, localizado em Aquiraz, na praia do Barro Preto e Carmel Cumbuco Resort, em Cumbuco, ambos com localização de 30-40 minutos de Fortaleza.

Cercado por uma surpreendente beleza paradisíaca, o Carmel Charme Resort é um verdadeiro refúgio exclusivo e elegante, cheio de detalhes que traduzem a real arte de bem receber. Vários detalhes do hotel chamam a atenção, com diferenciais incríveis como amenities by L’Occitane, SPA by Caudalie, restaurante de alta gastronomia Cearence, café da manhã em local exclusivo de frente para o mar, bar dentro da piscina, jacuzzis aquecidas, fitness center de última geração, sauna, salão de jogos, quadra de tênis de saibro coberta, kids club e lojinha com produtos exclusivos locais.

O Carmel Cumbuco Resort foi inaugurado há dois anos na Praia de Cumbuco, mundialmente conhecida pelos ventos favoráveis para a prática de kite e windsurfing, Criado para ser o paraíso dos esportes aquáticos no Ceará, o sofisticado e exclusivo resort é fiel ao conceito “pé na areia” casual chic. A privilegiada diversidade ecológica da região, com suas imensas dunas, lagoas e vegetação nativa, oferece inúmeras atividades de lazer como surf, kitesurf, windsurf, sandboard, stand up paddle, skibunda, passeio de buggy, passeio de jangada, passeio a cavalo, quadriciclo, banana-boat, jet ski, entre outras opções. P Resort oferece os tratamentos “wellness” do exclusivo SPA Carmel by Caudalie, sauna seca e a vapor, piscina (com 1 infantil e 5 jacuzzis aquecidas), fitness center de última geração, quadra de beach tênis, restaurante, brinquedoteca, beach lounge, 88 encantadoras suítes com varanda, todas com uma incrível vista para o mar e para a piscina.