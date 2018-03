Vive La France!

Sempre belas, Fernanda Rocha e Flavia Pacheco

Neste sábado, a Aliança Francesa promove um evento bem bacana: “Jornada Portas Abertas”. Serão ministradas aulas experimentais de francês. Mais tem música, teatro, poesia, literatura e egogastronomia e muito mais. É gratuito. Vai das 10hs da manhã às 19hs. Apareçam!

All In!!!

O Batel Poker Clube, anexo ao Lounge Batel, vai premiar o jogador com a maior pontuação no ranking anual com um Audi A3 zerinho. Válido somente aos competidores assíduos. Façam suas apostas!

Et From Home

De 16 a 18 de março, Curitiba sediará o XXII Congresso Brasileiro de Ufologia. Serão abordados encontros e convívio com extraterrestres. Temas como a utilização de tecnologias alienígenas também serão pautando encontro. Eles estão entre nós e poucos percebem.

