FOX Sports já tem trabalhos definidos para dois canais na Copa da Rússia

Sábado, como aqui se informou, liberado para o Grupo Globo, foi o último dia do Gustavo Villani no FOX Sports. E a FOX continuará trabalhando da mesma forma, sem eleger nenhum narrador titular. O Villani não era considerado como tal e como nenhum será daqui em diante, de acordo com princípios da casa. Para o lugar dele foi contratado Téo José e assim vai seguir a vida. Tirante isso, todas as atenções de agora estão voltadas para o projeto da Copa do Mundo. Os programas ‘FOX Sports Rádio’, ‘Expediente FOX’ e ‘Debate Final’, este como novidade, serão transmitidos da Rússia, assim como estão definidas as viagens de Benjamin Back, João Guilherme, PVC, Edmundo, Nivaldo Prieto e Zinho. O canal FOX 2, que em 2014, com Paulo Bonfá fez um trabalho na linha do humor, agora terá mulheres narrando todos os jogos do Brasil, em projeto coordenado pela Vanessa Riche.

Perguntar não ofende

Sobre o programa dos cavalinhos na TV, com toda certeza, nada resta a ser comentado. Tudo de mal já foi dito. Só uma questão: a apresentadora ficar calada por muitos minutos ou falar e gritar sem parar o tempo todo, são táticas de venda?

Concorrência

Os estádios de futebol são cada vez mais procurados para realização de shows musicais. A disputa em São Paulo hoje se resume aos campos do São Paulo e Palmeiras, este com larga vantagem ou preferência em relação ao outro.

Ponto a favor

A diversidade de atividades é que tem tornado a arena do Palmeiras mais propícia e atrativa para o mercado. Além das grandes montagens, como foi agora com Phil Collins, o local também passou a receber shows menores, num espaço coberto atrás dos gols.

Expansão

A Cultura tem conquistado pontos importantes na ampliação da sua rede. Depois da afiliação da TV Ceará, agora foi a vez da TV pública do Espírito Santo. De acordo com a sua direção, os planos de expansão colocados em prática não irão parar por aí.

Descuido

A Rede TV!, o quanto antes, deve atentar para inexistência de nenhum produto jornalístico na sua programação dos domingos. A impressão que passa, se levarmos o assunto à risca, é que o mundo fecha no sábado e só abre na noite de segunda. Em se tratando dela, claro.

Também por aí

A Band é outra, ainda no que diz respeito ao jornalismo, muito próxima desse pouco caso. Todos, da sua redação, são dispensados no sábado e só se reapresentam na segunda-feira. Não tem nem mesmo esquema de plantão. O ‘Canal Livre’, gravado antes e levado ao ar no final de domingo, é que ainda alivia um pouco.

Deu um tempo

A estreia do Rinaldi Faria na TV Gazeta-SP, antes programada para esta próxima segunda-feira, acaba de ser transferida. Ficou para dia 12 ou 19, exibição de segunda a quinta, depois do Ronnie Von.

Doce companhia

A cantora e atriz Lucy Alves, atualmente em ‘Tempo de Amar’, comemora o convite da Globo para interpretar o tema de abertura de ‘Orgulho e Paixão’, próxima novela das seis. ‘Doce Companhia’ é a música escolhida. Estreia dia 20.

Globo/Raquel Cunha

Fura-olho – Mariana Mendonça, Sheila, uma das meninas do bordel, ganhará mais espaço em ‘O Outro Lado do Paraíso’. Ela vai armar para Desirée (Priscila Assum) ser desmascarada por Juvenal (Anderson di Rizzi), porque está interessada no lapidador. Cenas deste sábado.

Bate – Rebate

TV Gazeta continua de bico com o SBT, endurecendo sempre o jogo na liberação dos seus contratados...

· ... A jornalista Cristina Padiglione, hoje participando do ‘Todo Seu’, foi o último caso. Mesmo convidada, ela foi impedida de participar do Troféu Imprensa...

... E tudo ainda por causa da saída da Mamma Bruschetta, o ator Luís Henrique, do programa ‘Mulheres’ para o ‘Fofocalizando’.

O lado ruim do Heraldo Pereira no ‘Jornal das 10’, da GloboNews, a partir de segunda-feira, passou a ser a sua ausência nos telejornais da Globo.

Mesmo com as suas gravações iniciadas, ‘Segundo Sol’, do João Emanuel Carneiro, ainda tem papéis em aberto...

... Em meio a tudo, é verdade, aconteceram alguns problemas e necessárias mudanças de última hora...

... Nathalia do Valle e Otávio Augusto foram dois, por exemplo, que mesmo depois de escalados não puderam fazer. A estreia, como aqui se falou, será em 14 de maio.

O vice da Band, André Aguera, precisa agilizar um pouco mais as suas reuniões...

... Há a reclamação que algumas delas, além do horário inconveniente que são marcadas, duram muito mais que o necessário.

Desde ontem, o programa do Edu Guedes, exibido nas manhãs da Rede TV!, passou a se chamar ‘Edu Guedes e Você – Sidney Oliveira’...

... O empresário, dono da Ultrafarma, adquiriu o “naming rights” do programa.

Em ‘O Outro Lado do Paraíso’, Nádia (Eliane Giardini) e o marido Gustavo (Luis Melo) vão revelar que são descendentes de negros...

...Mas só após o nascimento do bebê de Diego (Arthur Aguiar) e Karina (Malu Rodrigues). Eles terão um filho negro.

C´est fini

A Globo não está cansando de avisar que neste domingo tem o ‘Oscar’, com transmissão logo depois do ‘BBB’. O TNT, na TV paga, iniciará a sua transmissão bem mais cedo, com tapete vermelho, entrevistas e outras curiosidades. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!