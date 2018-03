Vasco vira no último minuto sobre Macaé e entra na briga na Taça Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, o Vasco virou sobre o Macaé por 2 a 1 nesta quinta-feira, em São Januário, e entrou na briga por uma vaga nas semifinais no Grupo B da Taça Rio. Os gols cruzmaltinos foram marcados por Andrés Rios e Riascos. Charles fez para o time do interior. Este foi o primeiro gol do colombiano desde seu retorno ao clube. Ele já demonstrava ansiedade após seis partidas em branco. Com o resultado, o Vasco se igualou na liderança do Grupo B com três pontos ao lado do rival Flamengo, ficando atrás por conta do saldo de gols. Neste domingo, a equipe enfrenta o Boavista, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela terceira rodada. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o Macaé quase abriu o placar após boa falta cobrada por Marcelo onde Martín Silva ficou apenas olhando. A bola passou bem perto do gol. A única boa chance do Vasco no primeiro tempo aconteceu aos 28 minutos, quando Evander fez boa jogada pela direita e rolou rasteiro para Andrés Rios que, da altura da marca do pênalti, pegou mal na bola e chutou para fora. O gol do Macaé aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o jovem Lepo arrancou pela direita, nas costas do lateral Henrique, e cruzou para a área. Pipico chutou, a bola desviou em Erazo e sobrou para Charles, que fuzilou para dentro da rede. O Vasco voltou mais ligado no segundo tempo e, após escanteio aos cinco minutos, o goleiro Matheus Phillipe falhou e a bola sobrou para Evander que, em cima da linha, disputou a bola com o zagueiro e não consegue concluir. Se tivesse mais atento, teria marcado. O gol de empate do Vasco saiu três minutos depois, quando o lateral esquerdo Henrique fez um preciso cruzamento e encontrou Andrés Rios que, de cabeça, balançou a rede do Macaé. Também de cabeça foi o gol da virada. Após cobrança de escanteio pela direita, a bola passou pela defesa do Macaé e encontrou Riascos, que tocou no canto esquerdo, aos 50min, fazendo seu primeiro gol após o retorno a São Januário. A vitória por 2 a 1 encerrou a sequência de duas derrotas que o Vasco acumulava após perder por 4 a 0 para o Jorge Wilstermann (BOL), na Libertadores, e por 1 a 0 para a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Erazo, Paulão, Henrique; Desábato, Wellington (Thiago Galhardo), Wagner (Riascos), Evander, Paulinho (Rildo); Andrés Rios. T.: Zé Ricardo MACAÉ Matheus Phillipe; Marcelo, Igor João (Gedeil), Admilton, Vladimir; Julio César, Charles, Lepu, Alex (Matheus Barcelos); Matheus Oliveira (Lucas Gabriel), Pipico. T.: Josué Teixeira Estádio: São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Wágner do Nascimento Magalhães Cartões amarelos: Igor João, Matheus Oliveira, Admilton (MAC) Cartões vermelhos: Nenhum Gols: Charles, aos 37min do primeiro tempo (Macaé); Andrés Rios, aos 8min do segundo tempo, e Riascos, aos 50min do segundo tempo (Vasco)