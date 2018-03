Patrícia vence prova de agilidade e memória e é líder da semana no BBB 18

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Patrocinada por uma marca de sapatos, a prova do líder desta quinta-feira (1º) no BBB 18 foi difícil de entender. Tiago Leifert ficou cerca de dez minutos explicando o jogo para os confinados. Tratava-se de uma espécie de jogo da memória, no qual os participantes tinham que parear os cartões com imagens de sapatos iguais que apareciam em um telão. Os brothers foram divididos em dois times: preto e cobre. Quem venceu a primeira etapa foi o time preto, formado por Ana Clara, Wagner, Patrícia, Caruso, Gleici e Breno. A prova envolvia agilidade, boa memória e trabalho em equipe. No meio da prova, Caruso sorteou uma bola dourada e ganhou imunidade, mas eliminou seu time. Ana Clara, Patrícia e Wagner seguiram na final da prova. Patrícia acabou levando a melhor e se consagrou líder da semana.