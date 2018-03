Futebol, basquete e tênis

FUTEBOL Taça Libertadores Fase de grupos - 1ª rodada Junior Barranquilla (COL) 0x3 Palmeiras Real Garcilaso (PER) 2x0 Santos Alianza Lima (PER) 0x0 Boca Juniors (ARG) Independiente Santa Fé (COL) 1x1 Emelec (EQU) Deportivo Lara (VEN) 1x0 Independiente (ARG) Copa do Brasil Terceira fase - jogo de ida Internacional 2x0 Cianorte-PR Fluminense 1x2 Avaí Campeonato Carioca Taça Rio - 1ª rodada Vasco 2x1 Macaé Campeonato Espanhol 26ª rodada Las Palmas 1x1 Barcelona Betis 0x0 Real Sociedad Alavés 1x0 Levante Campeonato Inglês 28ª rodada Arsenal 0x3 Manchester City BASQUETE NBB Primeira fase Paulistano 112x64 Botafogo Campo Mourão 79x89 Vasco TÊNIS Brasil Open Segunda rodada Nicolas Jarry (CHI) 2x1 Guido Pella (ARG) Albert Ramos (ESP) 2x0 Guilherme Clezar Horacio Zeballos (ARG) 2x1 Gael Monfils (FRA) Rogério Dutra Silva (BRA) 2x0 Nicolas Kicker (ARG)