Noiva traída por ex-BBB Lucas posta vídeo sem aliança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O noivado do último eliminado do BBB 18, Lucas, e sua amada Ana Lúcia parece ter mesmo chegado ao fim. A modelo, que ficou mais famosa que o ex-noivo enquanto ele a traía no reality, postou um "stories" em seu Instagram nesta quinta-feira (1º) deixando claro que o noivado acabou. "Sei que estou sumida, mas estou levando minha vida normalmente, trabalhando muito. Não posso deixar de vir aqui agradecer todas as mensagens de carinho, de suporte, de apoio que eu tenho recebido de vocês. Vocês têm sido essenciais para mim. Não se preocupem, estou bem, acredito que o tempo é remédio para tudo", disse ela aos fãs. "Vida que segue", encerrou. Sutil, Ana Lúcia termina a postagem mandando um beijinho com a mão direita. Os fãs repararam que ela tirou a aliança de noivado que usava com o modelo.