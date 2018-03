Polícia apreende mais de uma tonelada de cocaína no porto do Rio

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação conjunta da Receita Federal e polícias Federal e Civil apreendeu cerca de 1,5 tonelada de cocaína pura no porto do Rio, na noite desta quinta-feira (1º). Os agentes utilizaram aparelhos de raio-X e cães farejadores para localizar armas e drogas que se encontravam em trânsito no porto. A cocaína foi encontrada embalada em pacotes dentro de malas escondidos em containers. Segundo a polícia, essa foi uma das maiores apreensões de drogas feitas no Rio. A polícia ainda não informou a procedência da droga apreendida. O caso será investigado pela DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) da Polícia Federal.