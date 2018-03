Bandidos explodem três caixas eletrônicos e metralham sede da PM em Palmeira

Redação Bem Paraná com informações do G1

02/03/18 às 09:43 - Atualizado às 11:58 Redação Bem Paraná com informações do G1

Caixa de banco alvo de explosão em Palmeira: operação de guerra (foto: Marcelo Stelle Nasser)

Bandidos explodiram três caixas eletrônicos na madrugada desta sexta-feira (2) em Palmeira (região dos Campos Gerais), na rua Conceição, a principal da cidade. Segundo a Polícia Militar (PM), enquanto o grupo fazia a ação, outro metralhou a sede da corporação na cidade para impedir a saída dos policiais para atender a ocorrência. Todos fugiram na sequência.

A PM teve que isolar o local pela manhã em razão do risco de ainda haverem explosivos deixados pelos criminosos. Segundo testemunhas, cinco tiros foram disparados contra uma agência da Caixa Econômica Federal e depois, houve um tiroteio e quatro explosões foram ouvidas entre as 4h30 e 5 horas.

Na BR-277, um trecho da rodovia em Palmeira teve que ser interditado neste começo de manhã porque um caminhão foi incendiado na pista, de acordo com a polícia, que conseguiu liberar o tráfego por volta das 8h20. Segundo as investigações, o incêndio pode ter sido causado pelos ladrões envolvidos nas explosões dos caixas eletrônicos e nos tiros na sede da PM. Outro caminhão foi queimado na PR-151, que também foi bloqueada.

A Secretaria da Segurança Pública divulgou nota afirmando que "todas as forças de segurança do Estado estão empenhadas para identificar e prender os autores das explosões dos bancos" em Palmeira. Segundo a Pasta, alguns carros usados pela quadrilha já foram localizados e estão sendo periciados – juntamente com uma equipe da Polícia Federal.

De acordo com a secretaria, em 2017 houve uma redução de 61,8% de explosões de caixas eletrônicos, comparado com o ano anterior. Em 2017, foram 50 casos e 131 em 2016. Além disso, o índice de roubo a bancos reduziu em 30% em todo o Estado. Em 2016 foram 26 registros e em 2017 foram 18.