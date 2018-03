Termina nesta sexta-feira prazo para inscrição no Fies

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Educação decidiu prorrogar o período de inscrições para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) referente ao primeiro semestre de 2018. Agora, o prazo termina na nesta sexta-feira (2). Segundo o MEC, a decisão foi tomada para não prejudicar os candidatos e instituições, já que cerca de 400 mil inscrições ainda se encontram em fase de preenchimento no Sistema de Seleção do Fies. Até as 17h dessa quarta-feira (28), o sistema havia registrado 387.488 inscrições concluídas e 427.431 inscrições em andamento. Pode se inscrever no Fies o estudante que tiver média de pelo menos 450 pontos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e que não tenha tirado nota zero na redação. Outra exigência é se encaixar dentro dos limites de faixa de renda estabelecidos para o programa. Para esta edição, serão ofertadas 155 mil vagas. No total, em 2018, o número chegará a 310 mil vagas. Dessas, 100 mil terão juro zero para os estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.