Tereza conta a José Augusto todos os crimes de Delfina em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Delfina (Letícia Sabatella) repreende Vasco (Ricardo Pavão) por não ter atirado contra Inácio (Bruno Cabrerizo). Fernão (Jayme Matarazzo) se declara para Emília e Lucinda (Andreia Horta) comemora. Eva (Júlia Almeida) pergunta por Lucerne (Regina Duarte) para Teodoro (Henri Castelli), que finge não conhecer a dona do cabaré. Teodoro descobre que Lucerne tem uma filha. Carolina (Mayana Moura) é informada sobre a morte de Emídio. Artur (Guilherme Leicam) pede Celina (Barbara França) em casamento. Balbina (Walkiria Ribeiro) envia uma carta anônima para o Grêmio Cultural sobre sua relação com Bernardo, e Celina reconhece sua letra. Lucerne permite que Felícia vá viver com Teodoro, em troca de informações sobre sua filha. Tereza revela a José Augusto os crimes de Delfina. Inácio anuncia sua partida para o Brasil.