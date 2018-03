PM recupera cachorra de estimação em Palmas

Animal foi encontrado em uma residência e o proprietário tinha pago R$300,00 pela cachorra (foto: PMPR/divulgação)

Uma cadela furtada foi recuperada pelas equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), pertencente ao 5º Comando Regional da PM (5º CRPM), na tarde de quinta-feira (01) em Palmas (região Sudoeste). O animal foi encontrado em uma residência e o proprietário tinha pago R$300,00 pela cachorra.

Os policiais militares receberam denúncias de que em uma residência no bairro Eldorado havia uma cadela da raça Pitbull com as mesmas características de um animal furtado no dia anterior na cidade. A equipe foi até o endereço e confirmou a situação, sendo que o proprietário da casa teria dito aos policiais que adquiriu a cachorra por R$ 300,00 na noite anterior.

Após as medidas no local todos os envolvidos foram levados à delegacia para as medidas cabíveis.