Forças de segurança fazem operação em São Gonçalo, no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma ação conjunta das polícias civil e rodoviária federal, forças de segurança que vêm atuando no estado realizam na manhã desta sexta-feira (2) operação no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil. A meta é cumprir mandados de prisão, de busca e de apreensão contra pessoas acusadas de envolvimento com o crime organizado e suas atuações na área de tráfico de drogas e na prática de crimes. A ação das forças de segurança envolve cerca de mil militares e 170 policiais, com o apoio de helicóptero das Forças Armadas, que lançam panfletos sobre as ruas do bairro com o objetivo de denunciar os criminosos que agem na comunidade. Embora a operação tenha começado no fim da madrugada, ainda não há informações oficia sobre confrontos com traficantes, prisões ou mesmo apreensões de armas e drogas. A Secretaria Estadual de Segurança confirmou a presença de mais de mil homens das Forças Armadas, que atuam no cerco da área, na desobstrução de vias e procurando dar tranquilidade aos moradores das comunidades, enquanto os policiais fazem as incursões nas favelas para cumprir os mandados. Paralelamente, cerca de 70 agentes da Polícia Rodoviária Federal fazem o cerco da região, montando barreiras e vistoriando veículos nas rodovias federais que cortam a região do Jardim Catarina. Na ação, as forças de segurança interditaram ruas e avenidas próximas às comunidades atingidas pela operação, além de restringir o espaço aéreo nas imediações em que a operação ocorre.